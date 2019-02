Divergencias surgen entre opositores







01/02/2019 - 07:43:05

El Día.- Las elecciones primarias han destapado las diferencias en el seno del Movimiento Demócrata, mientras que el conflicto por la elección de la directiva de la bancada de Unidad Nacional persiste.



Críticas a binomio. La diputada, Fernanda Sanmartín, manifestó que los resultados de votación de los Demócratas en las Elecciones Primarias demuestra que la candidatura del binomio: Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez fue "impuesta entre gallos y medianoche".



"En el caso de Demócratas hay una cantidad significativa en contra de una candidatura impuesta entre gallos y medianoche. La candidatura que refleja supuestamente una alianza que no existe", declaró la diputada quien asegura que sigue siendo parte de esta organización política, pero que no va a validar actos que van en contra de principios básicos.



Pese a que los líderes de este partido convocaron a su militancia a no votar en las Elecciones Primarias, 18.778 de sus militantes emitieron su voto el pasado 27 de enero, 13.852 votaron por sus candidatos, es decir por Ortiz y Rodríguez, sin embargo, tienen 26,23% de votos entre nulos y blancos.



La legisladora cree que estos datos expresan que el binomio "no goza ni siquiera del apoyo de los partidarios al interior de Demócratas y eso lo vemos con la cantidad de votos nulos y blancos", afirmó.



El diputado Gonzalo Barrientos reconoce que es un porcentaje alto entre nulos y blancos y anunció que la dirigencia de los Demócratas realizará una serie de evaluaciones en todos los departamentos a propósito de estos resultados.



Conflicto en UN. La diputada María Calcina (UN) denunció este jueves a su colega Gonzalo Barrientos (Demócratas) de “extorsión”, porque le habría pedido Bs 20.000 para garantizar su elección como jefa de bancada. El legislador negó las acusaciones.



Calcina en rueda de prensa reveló que Barrientos le pidió un monto de dinero para convencer a los legisladores del Movimiento Demócrata Social para que voten por ella en la jefatura de bancada; además de dos cargos para sus funcionarios.



“Yo fui sujeta de una acción de intento de extorsión por parte de Gonzalo Barrientos de Demócratas, que en su momento me dio su total respaldo a cambio de dos espacios laborales o sea pegas, además me pedía para garantizar el respaldo y firma de sus colegas Demócratas un monto de alrededor de Bs 20.000”, reveló Calcina.



El diputado Barrientos negó la acusación "totalmente falso, lo que se ha hecho siempre en la bancada es garantizar un personal técnico que siempre dieron respaldo a todos los diputados", señaló, sin embargo, dijo que nunca pidió Bs 20.000. "Nos conocemos, siempre hemos respaldado todo el trabajo de ella y de todos en general", afirmó. La revelación de Calcina se produce en medio de una disputa por la jefatura de bancada de la opositora Unidad Demócrata.