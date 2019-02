Escándalo en UD por denuncia de extorsión y pegas







01/02/2019 - 07:41:43

Correo del Sur.- La aparente tranquilidad en la bancada de Demócratas en el Legislativo se rompió ayer, luego de que la diputada María Calcina (UN) denunciara a su colega Gonzalo Barrientos (Demócratas) por supuesto intento de extorsión y de que la diputada Fernanda San Martín (Demócratas) dijera que los resultados de las elecciones primarias mostraron que la candidatauras tanto de Oscar Ortíz como de Edwin Rodríguez fueron impuestas.



"Yo fui sujeta de una acción de intento de extorsión por parte de Gonzalo Barrientos, de Demócratas, que en su momento me dio su total respaldo a cambio de dos espacios laborales, o sea, pegas. Además, me pedía, para garantizar el respaldo y firma de sus colegas Demócratas, un monto de alrededor de Bs 20.000", reveló Calcina.



La diputada de Unidad Nacional (UN) se negó a dar el monto demandado. Sospecha que por esa razón, Barrientos y los Demócratas terminaron respaldando a su colega Shirley Franco en la jefatura para la última legislatura.



El diputado Barrientos, por su parte, negó la acusación y la calificó de "totalmente falsa". "Lo que se ha hecho siempre en la bancada es garantizar un personal técnico", aseguró al agregar que nunca pidió dinero.



"Nos conocemos (la razón). Siempre hemos respaldo todo el trabajo de ella y de todos en general", afirmó.



La revelación de Calcina se produjo en medio de una disputa por la jefatura de bancada de la opositora Unidad Demócrata.



CANDIDATOS



La diputada San Martín, entretanto, manifestó que los resultados de las elecciones primarias demuestran que la candidatura del binomio Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez fue "impuesta entre gallos y medianoche".



"En el caso de Demócratas, hay una cantidad significativa en contra de una candidatura impuesta entre gallos y medianoche. La candidatura que refleja supuestamente una alianza que no existe", declaró, al asegurar que sigue siendo parte de esa organización política, pero que no está dispuesta a validar actos que van en contra de principios básicos.