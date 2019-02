Wilstermann proyecta numerar la zona de butacas







01/02/2019 - 07:33:02

Los tiempos.- El estadio Félix Capriles perdió más de mil butacas en el sector de preferencia tras la refacción a la que fue sometido para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018; pero aunque estos asientos eran incómodos, no todos los hinchas aplaudieron la decisión.



Después de varias refacciones en el escenario deportivo, el sector de las butacas era el único que mantenía una numeración.



Sin butacas, al club Wilstermann no le quedó otra opción que vender entradas, carnés de socios y abonos para la Copa Libertadores de América sin numeración, generando una serie de dificultades entre los hinchas que estaban acostumbrados a tener un puesto asegurado, y muchos de ellos ahora deben llegar al estadio con varias horas de anticipación para reservar los espacios.



La molestia no se dejó esperar en las redes sociales, donde varios hinchas pidieron que volvieran las butacas. Incluso uno de los aficionados mandó una carta al Sedede para que se numere la zona de alguna manera, aunque no vuelvan los asientos.



Ante estas reacciones, el #1 consultó al Sedede si existe la posibilidad de que las butacas vuelvan a ser colocadas en la zona de preferencia, pero la respuesta fue negativa. Los asientos no volverán a ser instalados porque generan filtraciones en las graderías.



Ante ese panorama, el club Wilstermann solicitó al Sedede realizar un remarcado de la zona de butacas y numerar el sector.



“Ya hicimos la solicitud al Sedede y nos la aceptaron, vamos a numerar la zona de butacas. Esperemos que la siguiente semana podamos ponerla en acción”, dijo Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann.



Como el club sólo vendió carnés de socios y abonos para la tribuna de preferencia, sin especificar butacas, Vargas explicó que aquellos que quieran estar en la zona de asientos deberán incrementar un monto aún no determinado para asegurar su lugar.



A aquellos socios o abonados del sector de preferencia que decidan pagar un poco más para estar en la zona de las butacas numeradas, se les entregará una almohada con el logo del club y el número de su lugar.



Con esta determinación, la entidad aviadora espera solucionar la molestia que generó en los hinchas del cuadro cochabambino que se apuestan en ese sector.







VACA PUEDE VOLVER, SAUCEDO ES BAJA



Wilstermann tendrá dos bajas confirmadas ante Royal Pari mañana (15:00) en Santa Cruz.



El técnico aviador, Miguel Ángel Portugal, no podrá contar aún con el volante de contención Fernando Saucedo, por lesión; tampoco tiene a disposición al delantero Ricardo Pedriel, que fue expulsado en el clásico cochabambino.



Saucedo tiene un desgarro en la pierna derecha, lesión de la que se esperaba que estuviera recuperado para jugar mañana, pero no fue así. Aún se espera llegue para el partido ante Real Potosí, el próximo jueves 7 de febrero.



En el caso del lateral izquierdo Óscar Vaca, aunque hasta ayer en la tarde no llegó el fallo desde el Tribunal de Resolución Deportiva (TRD), lo más seguro es que el defensa reciba un solo partido de suspensión, porque el jugador fue expulsado por doble amonestación. Por lo tanto, el futbolista estaría a disposición del técnico para mañana.







WILSTERMANN ESTUDIA SI NECESITA DE OTRO JUGADOR



REDACCIÓN CENTRAL



Aunque el plantel de Wilstermann va asimilando el ritmo de juego del estratega español Miguel Ángel Portugal, el directorio aún no decidió si se cerrarán o no las incorporaciones.



El presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que el equipo mejoró mucho en su andamiaje.



“La verdad, ayer (por el miércoles) vimos que tenemos un buen equipo, con calidad, que podemos ser fuertes en todas las líneas. Hay que seguir trabajando para llegar a un buen nivel”, dijo el titular de los aviadores, quien, sin embargo, no quiso asegurar que las contrataciones estuvieran cerradas, advirtiendo que mañana ante Royal Pari “veremos la verdadera valía de nuestro equipo, sólo puedo decir que seguimos en estudio en ese tema”.



Tras tres cotejos disputados, Wilstermann suma cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.



El equipo está consciente de que Royal Pari será un rival muy complicado, como lo fue Always Ready en El Alto. La idea del plantel es no volver con las manos vacías de Santa Cruz.