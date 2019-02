Saucedo y Pedriel son bajas ante Royal Pari







01/02/2019 - 07:30:34

Opinión.- Los futbolistas de Wilstermann Fernando Saucedo y Ricardo Pedriel no serán considerados en la delegación que viajará hoy a Santa Cruz para enfrentar mañana a Royal Pari (15:00), por la cuarta fecha del Apertura.



El volante está en la última etapa de recuperación del desgarro del recto anterior del muslo derecho, pero no es prudente que sea de la partida ante los cruceños.



“Saucedo tiene una evolución considerable en la zona afectada, pero no es recomendable que juegue este fin de semana. Lo más seguro es que esté frente a Real Potosí, el 7 de febrero en la Llajta”, declaró Alex Antezana, médico de Wilster.



La Chacha tampoco será considerado por el técnico Miguel Ángel Portugal, quien debe cumplir un partido de suspensión por expulsión en el clásico cochabambino.



El estratega del Aviador definirá hoy a los sustitutos de los jugadores que, de momento, son las únicas ausencias.



El galeno también informó que, luego del clásico valluno, el defensor Ronny Montero sufrió varios golpes que no “impedirán su presencia en el equipo titular”.



“El resto de los jugadores está en óptimas condiciones y esperamos seguir de esta manera en el campeonato”, acotó el galeno.