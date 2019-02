Nuevo ingenio de Huanuni es otro elefante blanco







01/02/2019 - 07:27:04

El Diario.- El nuevo ingenio construido en el barrio Lucianita en el centro minero de Huanuni sería otro “elefante blanco” al igual que Karachipampa, luego de permanecer cuatro años paralizado, sin la provisión de concentrados ni agua para el tratamiento del mineral y al presente con motores quemados y el sistema de provisión de agua colapsada, según denunció un dirigente; entretanto, el ministro del ramo, César Navarro, fustigó las declaraciones y dijo que son “irresponsables”.



El proyecto fue ejecutado sin diseño final y demandó 70 millones de dólares de gasto por parte del Estado. La empresa china Vicstar Union Engineering inició la construcción del ingenio de concentración gravimétrica en 2012 con 23 meses de plazo y fue inaugurado en febrero de 2015 por el presidente Evo Morales y, desde entonces, está paralizado sin que las autoridades asuman sus responsabilidades. Tampoco se conoce el informe de supervisión de la firma CA-Duch creada por profesionales de Oruro que fue contratada con serias observaciones de otras proponentes.



El representante de Huanuni en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), René Fábrica, confirmó el estado lamentable del ingenio, con motores quemados y todo el sistema de cañerías colapsado, en el momento en que los trabajadores –aparentemente bajo su responsabilidad– intentaron su arranque y funcionamiento.



El ministro de Minería, César Navarro, negó que el ingenio haya sufrido un colapso según denuncias conocidas el 11 de enero, pero admitió que, estos problemas “pueden haber”, y necesariamente deben ser ajustados por la empresa china Vicstar que es la responsable de la construcción, montaje y puesta en marcha del ingenio”.



“Eso es estrictamente falso y los que han denunciado son completamente irresponsables, inmaduros e infantiles que por salir públicamente hablan cualquier zoncera”, manifestó la autoridad, tras participar del acto de rendición de cuentas de su cartera de Estado, realizado en Oruro el 18 de enero pasado.



El documento –Otro Karachipampa en Huanuni– la Fundación Milenio, dijo que sería el único ingenio para el que no se pensó en un dique de colas, provisión de agua y principalmente el suministro de concentrados que debía alimentar el horno Ausmelt, instalado en la Empresa Metalúrgica de Vinto de Oruro el 2014.



BAJA PRODUCCIÓN



El exministro Jorge Espinoza, en declaraciones a EL DIARIO, dijo que el gerente de la empresa, para justificar las pérdidas de esta mina (24 millones de dólres el 2015 según el analista Alfredo Zaconeta) refirió que solo se está cumpliendo con el 70 % de la producción programada, porque se están explotando vetas más pobres y que desde hace varios años atrás no se han repuesto las reservas consumidas. Casi un año más tarde se anunció 96 % de avance, pero, que se sepa, hasta ahora no funciona, dijo Milenio.



En opinión de Espinoza, lo cierto es que no existe el volumen necesario de concentrados para alimentar al actual ingenio. A ello se suma, ahora, las denuncias de los propios trabajadores de graves deficiencias técnicas. La tecnología atrasada estaría impidiendo su funcionamiento.



PROYECTO SIN SUSTENTO TÉCNICO



El exministro Jorge Espinoza señaló en su evaluación del proyecto, que todo indica que los criterios que pesaron en la decisión de las autoridades fueron otros, muy alejados de consideraciones técnicas y financieras adecuadas. “Hay que recordar que la meta era triplicar la producción de Huanuni. A cambio de ello, solo se tiene un proyecto que hasta ahora ha costado más de 70 millones de dólares, y sin visos de que algún día pueda tratar las añoradas 3.000 toneladas de producción día de estaño”, señaló.



Espinoza advirtió que el personal técnico de Comibol ni siquiera realizó un análisis para determinar en base a los desarrollos sobre vetas, su ubicación y las condiciones de ventilación, si se podían ubicar las cuadrillas necesarias para extraer 3.000 tpd.