Bolívar, el día después, sin dormir y con el apoyo del hincha







01/02/2019 - 07:25:45



Página siete.- Con el perfil bajo, con visible tristeza y enojo, luego de su eliminación en la Copa Libertadores, el plantel de Bolívar retornó a La Paz. El director técnico, César Vigevani, aseguró que su equipo no podía creer lo que había pasado. Dijo que la mayoría de su plantel no durmió y prefirió ver el partido que la Academia ganó por 3-2 a Defensor Sporting, en Uruguay, pero que no le alcanzó para clasificar.



“Yo estaba, como varios jugadores, sin dormir, vimos el partido de vuelta. Hay un montón de cosas que te pasan por la cabeza, pero te reconforta la gente. Todos los mensajes de apoyo a los jugadores es el impulso que necesitamos en estos momentos”, afirmó Vigevani.



El DT aseguró que en este corto tiempo su equipo ha ido entendiendo la idea de juego que se quiere plasmar, los errores se deben corregir lo antes posible, pues ahora sólo les queda afrontar el torneo Apertura.



“Se los dije antes de partir, si morimos, moriremos de pie y creo que así fue hasta lo último. A mí me gustó cómo se jugó, es la idea de juego que yo tengo y quiero transmitir al grupo y es la identidad que quiero para Bolívar, cuando uno ve que sus jugadores están comprometidos con esa idea, por dentro de sabor amargo hay una satisfacción, porque queríamos pasar, esa es la realidad”, apuntó el entrenador.



El día después, Vigevani dijo que quiere un equipo aguerrido en el Apertura. Dijo que notó que sus dirigidos están enfocados ahora en el campeonato. El técnico destacó que tiene un gran grupo.



“Más allá de la bronca y pena, tenemos que ir al análisis íntimo, es lo que transmite el equipo dentro la cancha, hay mucha muestra de carácter de juego, de predisposición, vamos a respaldar al grupo a muerte, este equipo va a morir de pie y no le va a fallar al hincha, estoy seguro de eso”, concluyó el entrenador de la Academia.



Los jugadores quieren dar vuelta a la página, se enfocarán en los partidos que se viene en el torneo Apertura.



Este domingo Bolívar recibirá a Nacional Potosí. Con un partido menos podrían afianzarse en la primera ubicación de la tabla de posiciones.



“Pensar en el torneo local y meterse con todo, si jugamos con esas ganas y esa actitud, será difícil que nos superen, hay que buscar estar arriba”, señaló Thomaz Santos.



El primer plantel volverá a las prácticas hoy en horas de la tarde, en su reducto de Tembladerani. La duda para el compromiso frente a Nacional Potosí es Mauricio Prieto.



Entradas



La dirigencia dispuso la siguiente escala de precios para el partido del domingo: curvas en venta anticipada 20 bolivianos, el día del partido 30 bolivianos; recta de general 30 y 40 bolivianos, preferencia 40 y 50 bolivianos; butaca 60 y 70 bolivianos. Está habilitada la venta o­n line.