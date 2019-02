YPFB se apresta a invertir más de $us 200 millones en puerto peruano de Ilo





01/02/2019 - 07:25:04

El Deber.- El plan de expansión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) empieza a visibilizarse. La empresa estatal decidió abrir unidades de negocio en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. La primera inversión planificada apunta hacia el puerto de Ilo (Perú) donde se perfila invertir $us 200 millones en dos proyectos energéticos.



Para el presidente de YPFB, Óscar Barriga, este año será el de la internacionalización de la compañía que busca presencia activa en otros países y abarcar mercados externos, con la participación de convocatorias públicas internacionales y generar recursos en el mercado externo.



“Dentro de esa participación, es lógico que YPFB haga inversiones que nos van a permitir tener un trabajo óptimo y buscar la eficiencia en nuestras operaciones. Para eso está prevista la construcción de un poliducto desde Ilo a Bolivia que permita facilitar la movilidad de nuestros líquidos a ultramar y viceversa. El segundo proyecto está en la etapa de ingeniería de detalle, relacionado a la construcción de una planta de almacenaje en Ilo, que también nos dé la facilidad de tener un pulmón de salida y entrada para nuestros componentes líquidos”, explicó la autoridad a la estatal radio Patria Nueva.



En ese sentido, dijo que la planta de almacenaje costará unos $us 100 millones y se prevé que el poliducto “vaya a costar mucho más que eso”.



Falta información



Mientras el presidente de YPFB planea la millonaria inversión, al interior de la empresa se conoce poco de dichos proyectos. Víctor Hugo Áñez, miembro del directorio de la estatal por la Gobernación cruceña, dijo desconocer el plan de inversiones fuera del país.



“Para valorar una inversión en proyectos como el de Ilo, debería ser analizado en directorio. Esperamos que nos den una información oficial. El presidente se encarga de lanzar líneas mediáticas para estar en la prensa y después lo dan a conocer al directorio, que es el que debe aprobar cualquier modificación o lineamiento que vaya a ejecutar la parte ejecutiva. Inversiones de esa naturaleza en el extranjero, desconozco. Hay que ver la finalidad”, manifestó.



Incertidumbre



El analista en hidrocarburos, Hugo de la Fuente, expresó que aparte de algunas inversiones que se conocen en territorio chileno y brasileño en años anteriores, no existen otros antecedentes específicos de inversión de YPFB en el extranjero. Sin embargo, dice estar en la incertidumbre por la poca información que existe.



“Invertir semejante cantidad de dinero sin saber cuál es el retorno, nos deja en una gran incertidumbre. Esperemos que la información que el presidente de YPFB esté proporcionando sea más extensa”, señaló.



Aclaró, sin embargo, que “nunca es una mala idea” hacer inversiones si es que van a haber recaudaciones importantes. No ve tanto riesgo como cuando se apunta a actividades de exploración donde el riesgo es altísimo.



“Pero si no tenemos contratos debidamente sujetos, si no tenemos los clientes y las autorizaciones del país receptor, también podríamos perder el dinero”, advirtió el analista.