Mariposa nocturna hace estragos en fruta de Tarija y Santa Cruz







01/02/2019 - 07:23:19

Los Tiempos.- Una mariposa nocturna (Achaea ablunaris) ha generado en los dos últimos meses pérdidas económicas de consideración en los productores de durazno y ciruelo de 11 municipios de Santa Cruz, mientras que en Tarija desató la emergencia por la afectación a la producción de uva y manzana.



Las pérdidas económicas surgen por la perforación al fruto que realiza el insecto con su espiritrompa para extraer el jugo. Al dejar un conducto abierto en el fruto, da pie al ingreso de patógenos secundarios como hongos, avispas o moscas, por lo que el fruto ya se deteriora o no queda apto para la comercialización, informó Carmelo Melendres, experto en Investigación y



Transferencia de Tecnología del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), brazo operativo de la Gobernación de Santa Cruz.



Melendres señaló que, según las estimaciones, existen al menos 200 productores afectados por esta plaga, sobre todo en los municipios de Samaipata, Vallegrande y Quiruilla. La producción de durazno en Santa Cruz contempla al menos 3 mil hectáreas, mientras que la de ciruelo llega a 40.



El experto expresó su preocupación por el efecto de la plaga en Tarija, aunque aclaró que aún no hay reportes oficiales. Sin embargo, dijo que la mariposa afecta a los cultivos de uva, manzana y durazno.



“Hemos identificado cuál es la especie y estamos trabajando ahora en ubicar los hospederos donde se aloja (el insecto) durante el día, dónde hace la multiplicación, dónde depositan los huevos, dónde eclosionan las larvas, porque esos son los estados más sensibles para controlar”, explicó.



Emergencia



El jefe de la distrital Santa Cruz del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Omar Benavides, informó que por la plaga se declaró emergencia fitosanitaria en diciembre, por lo que se desplazaron tres brigadas técnicas a los municipios afectados para constatar que se trataba de la mariposa nocturna.



Benavides explicó que los técnicos capacitaron a los productores respecto al método de control de la plaga a través de la aplicación de cipermetrina, lo cual dio resultados favorables, pues la plaga, a la fecha, ha sido controlada.



“No podemos cuantificar las pérdidas económicas, pero sí hay una pérdida importante porque estas mariposas empiezan a comer los frutos; más que todo hemos visto en durazno, ciruelo, uvas; empiezan a comer y son bastante voraces y ahí es que se produce la pérdida para el productor”, explicó Benavides.







DESCARTAN RIESGO DE CARACOL AFRICANO



Ante la aparición de caracoles africanos, en barrios de Santa Cruz, de los cuales se especuló que podrían ser nocivos, el jefe del Senasag, Omar Benavides, dijo que se realizaron estudios y se constató que el caracol no posee parásitos dañinos.



“Tendrían estos peligros si tuvieran parásitos, pero los estudios han demostrado que no los tienen. El caracol por sí solo no tiene ningún veneno”, explicó.