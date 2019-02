Reunión entre Salinas y Villegas de este viernes puede ser decisiva







01/02/2019 - 07:22:36

La Razón.- Los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF le pidieron a Salinas que reanude las negociaciones con el estratega antes de que esa instancia fije una posición definitiva el miércoles de la próxima semana en Cochabamba.



César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), convocó para este viernes a una nueva reunión a Eduardo Villegas que puede ser definitiva para confirmar al técnico como nuevo seleccionador nacional.



Los miembros del Comité Ejecutivo de la FBF le pidieron a Salinas que reanude las negociaciones con el estratega antes de que esa instancia fije una posición definitiva el miércoles de la próxima semana en Cochabamba.



“El tema del técnico no está cerrado, le pedimos al presidente que siga las conversaciones buscando que las partes pueden ceder y llegar a un acuerdo. Hay que agotar todas las instancias antes del Comité Ejecutivo de la próxima semana”, dijo Rolando Aramayo, director de la FBF por el fútbol amateur.



El presupuesto fijado por la entidad es de 500.000 dólares anuales, mientras que el estratega solicitó 650.000, esa diferencia fue calificada como una “brecha sustancial”.



Salinas se comunicó este jueves con Villegas y le dijo que el Comité Ejecutivo de la FBF del miércoles está confirmado, además fijaron para hoy una nueva reunión con él en un lugar que se guarda en reserva.



Marcos Rodríguez, segundo vicepresidente de la FBF, comentó que en la charla que tuvo el miércoles Salinas solo le comentó que no había acuerdo. El dirigente es uno de los que considera que se puede negociar con el DT en procura de que las dos partes cedan en el rubro económico para hacer viable el acuerdo.



Villegas fue designado el 14 de enero, pero hasta el momento no firmó su contrato. Su primera actividad como seleccionador fue asistir al sorteo de la Copa América realizado en Río de Janeiro.