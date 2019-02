Se restaron opciones de llegar a la punta







01/02/2019 - 07:18:41

El Día.- El empate (2-2), no fue ningún negocio para Sport Boys ni para Royal Pari ya que ambos necesitaban los tres puntos para arribar a la punta, en forma provisional, al jugarse ayer la tercera fecha del campeonato Apertura de la División Profesional.



Además hubo un componente que jugó en contra de ambos y fue la lluvia que, cayó en forma copiosa apenas comenzado el lance jugado ayer en la tarde en el estadio Samuel Vaca de Warnes y, aunque después cesó dejó el campo de juego en mal estado.



A todo ritmo. Apenas habían transcurrido cuatro minutos del partido cuando hubo un tiro libre para el "toro", Prost va tras al balón y el juez cobra una falta en su contra y marca penal. El mismo Prost con tiro potente, aunque adivinó Araúz, se fue a las mallas.



Entonces respondió Royal y a los 7 Milano avisó cómo iba a ser el partido con un remate potente que pasó apenas del arco de Arancibia que miraba.



Y Royal había tomado el ritmo del partido guiado por una enorme tarea de Milano y a los 21" se produce una falta a tres metros del borde del área grande, le pega Milano al palo derecho de Arancibia y es el empate.



Pero las emociones no paraban porque siete minutos más tarde, ya con lluvia intensa, Nieto que hace estremecer el poste izquierdo de Araúz y en el rebote Prost puede conectar. Un arranque de Mosquera ganando una pelota en profundidad, aparejado por un defensor remate y el balón se va afuera.



Hasta que a los 41", cuando Sport Boys no la pasaba bien, tiro del esquina que cobra Nieto y dentro del área "peina" Ursino logrando el desnivel para el local.



Segundo tiempo. Otra vez arrancaron bien porque al minuto 8 un gran remate de Nieto, obligó a una brillante atajada de Araúz, siendo esa la última oportunidad del local porque, ya con diez jugadores, le cedió pelota y campo a Royal Pari pero que no encontraba la fórmula hasta que a los 68" Milano que tras dejar un rival sacó un remate rasante para anotar el empate. Pese al gran domino rojo, el 2-2 no se movió.