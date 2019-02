Transporte pide plan específico para taludes en la ruta al Chaco







01/02/2019 - 07:18:02

El País.- El Transporte Sindicalizado de Tarija pidió a las entidades camineras que se presente un plan específico de estabilización de taludes en puntos críticos de la ruta al Chaco. Las últimas lluvias y vientos torrenciales que se dieron en el departamento, sacaron a la luz la inestabilidad de las rutas que son afectadas con derrumbes que dificultan la transitabilidad, además pusieron en riesgo a los viajeros y conductores que quedaron varados hasta dos días.



El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Damián Castillo, informó que el plan de estabilización de taludes nace ante la necesidad de preservar el camino y garantizar que esté habilitado todo el año, pese a las lluvias. En ese marco, informó que se tenía que complementar la construcción de caminos con un estudio de estabilización tanto antes como después de Entre Ríos, ya que hasta ahora las soluciones que se han dado en el mantenimiento vial fueron paliativas y no abordan íntegramente las condiciones que tiene el terreno por el que se ha definido el trazo al Chaco, ocasionando que los tramos queden intransitables.



“Ya no pasa por una limpieza sino por una solución definitiva, por un proyecto de estabilización de taludes. Estamos haciendo las representaciones y esperemos que ya tengan adelante un estudio que se ha anunciado. Lo que sí como sector vamos a exigir que en esta gestión se contemplen recursos para la estabilización con el único fin de parar un problema que es de todos los años”, explicó el dirigente.



Los principales problemas con los derrumbes se dan en el tramo Canaletas – Entre Ríos, recibido por el Sedeca en la gestión de Lino Condori y nunca aceptado por la ABC, que observa precisamente los defectos en los taludes para hacerse cargo de su mantenimiento; y en el tramo Entre Ríos Palos Blancos, que todavía ultima la entrega definitiva pero que ya ha dado muestras de los problemas en ese sentido. Desde Canaletas hasta Entre Ríos es donde más derrumbes de magnitud se han registrado.



Si bien no se logró en la víspera un contacto directo con el director departamental de la ABC, Fohad Amás, el jefe de Construcción y Mantenimiento del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) de la Gobernación, Richard Reynoso, aseguró que desde la dirección de esta entidad se han encarado el pasado año mediante la Unidad de Proyectos y Estudios, los trabajos preliminares para un levantamiento topográfico a detalle que permita intervenir.



Al momento los trabajos están con un avance importante, y plantean soluciones como la inclinación de taludes o construcción de “banquinas”, nombre que se le da en ingeniería a las franjas de carretera ubicadas a los costados de los carriles de circulación, que tienen la función de separar la carpeta asfáltica de los taludes.“Estamos viendo qué sectores vamos a atacar, entre Canaletas – Entre Ríos en su mayor longitud que es pura roca, y un punto que lo llamamos Volcán Colorado donde existe excesiva humedad que genera aludes, una cantidad importante de barro y material pétreo”, explicó el ingeniero.



Sobre los recursos económicos que se necesitan, el estudio de estabilización ayudará a cuantificar el volumen y determinar un costo. En la elaboración de la presente nota, también se conoció que un tema importante será definir quién lo hará, ya que la ABC habría pedido al Sedeca presentar un proyecto, tomando en cuenta que desde Puerta del Chaco hasta Entre Ríos se tiene una longitud de 74 kilómetros que debe pasar a la red vial fundamental.



Piden precaución hasta que pasen lluvias



El dirigente Damián Castillo indicó que pese a los trabajos de mantenimiento realizados, aún existe peligro para los vehículos de todo tamaño en la ruta. Además, los buses o camiones están llegando con retraso a su destino, usando variantes y el camino antiguo pese a la peligrosidad. En busca de un criterio técnico sobre el camino se contactó a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) de Tarija, donde se logró una reunión para la próxima semana.