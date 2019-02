Sergio Raphael, el nuevo refuerzo de Oriente







01/02/2019 - 07:17:39

El deber.- Después de que pase los exámenes médicos, el defensor brasileño Sergio Raphael dos Anjos será oficialmente el nuevo refuerzo de Oriente Petrolero por un año. Llegó a Santa Cruz el miércoles y estuvo viendo el empate del equipo refinero ante Guabirá (1-1), en el Tahuichi. Su llegada se da ante la lesión de su compatriota Jomar Herculano, que volvió a su país para confirmar su diagnóstico y su tiempo de recuperación (de tres a seis meses).







La dirigencia se movilizó rápido para encontrar al reemplazante de Jomar y el elegido fue el marcador central que proviene de la Juventus de Brasil. “Yo creo que será presentado mañana (viernes), una vez pase la revisión médica”, dijo a DIEZ.bo el vicepresidente deportivo del club, Carlos Pontons. Sergio Raphael, que tiene 26 años y mide 1.88 m, tendrá que buscar un puesto en la zaga que ahora está compuesta por Gustavo Olguín, Mario Cuéllar y Ronald Raldes.



Sergio Raphael se suma a los argentinos Lucas Mugni, Mauricio Sperduti, Norberto Palmieri y al colombiano Cleider Alzate.

Sergio Raphael en la práctica de este jueves.



¿Qué pasará con Jomar?



Según Pontons, la dirigencia de Vasco da Gama, club al que pertenece el zaguero, se comunicó en ellos y les aseguró que si Jomar tiene más de un mes de baja médica el contrato quedará disuelto. “Todavía no se sabe cuánto tiempo estará afuera, en Brasil le harán nuevos estudios y si pasa de un mes (el tiempo de recuperación) no tendremos daño económico”, manifestó.







Sobre el delantero panameño Abdiel Arroyo, Pontons indicó que la negociación se cayó y el jugador no llegará al campamento verdolaga. Ante esta situación, ya empezaron a buscar otra alternativa.