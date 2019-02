Juan Guaidó a Rusia y China: A ustedes también les conviene un cambio de Gobierno







31/01/2019 - 18:51:50

Infobae.- "Este plan no busca apretar en un país en el que 65 de la población perdió en promedio 10 kilos", dijo Juan Guaidó. Con esa promesa, el jefe del Parlamento de Venezuela, quien asumió las competencias del Ejecutivo hace una semana, presentó su Plan País en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.



"A China y Rusia también les conviene un cambio de Gobierno", afirmó Guaidó, que resaltó la necesidad de seguridad jurídica para todas las empresas, incluso para las chinas y las rusas. Según sus declaraciones, en el futuro que planea para Venezuela hay espacio para los actuales aliados del régimen de Maduro, bajo las misma reglas que el resto.



"Durante mucho tiempo hemos escuchado que no hay un plan, este Plan es el fruto de mucho trabajo, de mucho sacrificio, no tenemos muchos recursos pero sí el talento, reconocer que todos somos necesarios para un plan que logre resultados", dijo el opositor quién, además, aseguró que "no hay un líder mesiánico, sino un equipo", detrás de esta iniciativa.



El opositor resaltó "tres elementos fundamentales para atender la emergencia y reconstruir a Venezuela: el primero es que tenemos un plan, el segundo es el rol que juega cada sector en su implementación y finalmente la importancia de estar unidos para materializarlo. Recordemos que son necesarios los consensos para poder avanzar".



El político de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, adelantó que seguirá "la protesta sistemática, organizada y mantenida hasta que termine la dictadura". Además, informó que la marcha prevista para sábado 2 de febrero servirá para acompañar el ultimátum que dio la Unión Europea. "Y próximamente haremos anuncios de cuándo llegará la ayuda humanitaria a nuestro país".



El Plan País completo:



Guidó presentó su programa de Gobierno en un clima de tensión que se elevó en Venezuela hace una semana, cuando anunció ante cientos de miles de personas que asumía las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que, considera, hace Nicolás Maduro de la Presidencia.



El líder chavista ganó con amplitud los comicios presidenciales del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por estar presos e inhabilitados sus principales dirigentes y por considerarlos fraudulentos. Por ello, la oposición afirma que Maduro "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna. EEUU, la mayoría de los países latinoamericanos, Canadá y el Parlamento Europeo lo respaldan.