Alemania, Francia y el Reino Unido lanzan un canal especial de pagos con Irán para evadir sanciones de EE.UU.







31/01/2019 - 18:44:05

RT.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha indicado este jueves que en las próximas horas se hará el anuncio oficial del lanzamiento de un mecanismo europeo de pagos para el comercio con Irán, con el que se espera eludir las sanciones impuestas por EE.UU. contra Teherán.



El lanzamiento de ese mecanismo, denominado "INSTEX" (acrónimo en inglés de Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales), ha sido confirmado en una declaración conjunta de los Ministerios de Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido.



"INSTEX promoverá el comercio legítimo entre Europa e Irán, centrándose inicialmente en los sectores más importantes para el pueblo iraní, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, alimentos y productos agrícolas. A largo plazo, INSTEX debería estar abierto a los actores económicos de terceros países que desean comerciar con Teherán", por lo que París, Berlín y Londres continuarán estudiando la manera de lograr este objetivo, destaca el documento.



Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, indicó que "este mecanismo especial de transacción con Irán" tendrá su sede en París, y contará con la participación de Francia, Alemania y Reino Unido.



En tanto, Teherán ha dado la bienvenida al INSTEX, pero señala que esta iniciativa "debió implementarse hace mucho tiempo", antes de que EE.UU. volviera a imponer las "sanciones ilegales" en mayo del año pasado. "Estamos preparados para una cooperación constructiva con Europa en igualdad de condiciones y respeto", escribió el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, en su cuenta de Twitter.



Según informes de la prensa alemana, INSTEX será administrada por el experto bancario alemán Per Fischer, exgerente de Commerzbank, mientras que el Reino Unido dirigirá el consejo de supervisión. Este instrumento financiero permitirá la concertación de acuerdos directos entre las compañías europeas e iraníes, y no a través de bancos, y así esquivar las sanciones estadounidenses.



En la actualidad, los países de la Unión Europea han limitado el instrumento financiero para el comercio de bienes humanitarios como alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, que técnicamente están exentos de las sanciones de Washington. Sin embargo, pese a la exención muchas compañías farmacéuticas y agrícolas dejaron de comerciar con Irán bajo la amenaza de sanciones secundarias.

Logo de SWIFT en una conferencia en Toronto (Canadá). EE.UU. amenaza con sanciones al sistema SWIFT si este no corta los servicios financieros a Irán



"El primer paso dado por la parte europea"



El INSTEX se describe como "expandible", lo que sugiere que en un futuro también podría usarse en el comercio de bienes no humanitarios, lo que chocaría con los intereses de EE.UU. Sin embargo, de momento no está claro si la UE está dispuesta a utilizar este mecanismo en las transacciones relacionadas con el petróleo.



"Es el primer paso dado por la parte europea (...) Esperamos que cubra todos los bienes y artículos", dijo este jueves el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.



Los principales aliados europeos de Estados Unidos se opusieron a la decisión del presidente Donald Trump de abandonar el histórico acuerdo nuclear iraní firmado en el 2015 por la República Islámica y el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania), y estipuló el levantamiento de una serie de sanciones contra Irán a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.



Trump calificó dicho tratado de "horrible y unilateral", que "no ha traído la paz" y "nunca lo hará", por lo que estableció nuevas sanciones contra la República Islámica. Esas medidas restrictivas han logrado en gran medida persuadir a las empresas europeas para que abandonen sus planes de inversión en el país persa.



Irán, por su parte, amenazó con retirarse del acuerdo a menos que las potencias europeas le permitan recibir beneficios económicos. Desde Bruselas prometieron ayudar a las empresas a hacer negocios con Teherán siempre y cuando cumpla con los términos del tratado nuclear.



En noviembre pasado, se informó de que Irán y la UE estaban trabajando en nuevos mecanismos financieros para crear un canal de comunicación interbancario que reemplazara al sistema SWIFT, del que varias entidades financieras —incluido el Banco Central iraní— fueron desconectadas por Washington.

En septiembre del 2018, los principales socios comerciales europeos de Irán propusieron establecer una SPV (entidad de propósito especial, por sus siglas en inglés) para evitar las transacciones en dólares a la hora de comprar petróleo iraní y que Teherán mantenga relaciones financieras con Europa.