Borda: Existe quórum en el TSE, no es necesario reemplazar a Sandoval





31/01/2019 - 12:46:50

Opinión.- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aseguró este jueves que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuenta con el quórum necesario para sus reuniones de sala plena, tras la renuncia de la vocal Dunia Sandoval, por lo que no es necesario hacer ningún reemplazo.



“Ayer se ha aceptado la denuncia (de Dunia Sandoval), procedimentalmente conforme a la ley del Órgano Electoral es el mismo Órgano Electoral el que debe solicitar la habilitación de un suplente como titular cuando no exista quórum, eso dice la ley, pero en este caso existe el quórum necesario, reglamentario de los vocales del Órgano Electoral, por lo tanto nosotros entendemos que no existe la necesidad de hacer el reemplazo respectivo”, afirmó Borda.



El miércoles la vocal Sandoval presentó su renuncia irrevocable al cargo por desacuerdos éticos y hasta democráticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde ya le era “imposible” ejercer sus funciones.