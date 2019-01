Calcina denuncia extorsión por dinero y pegas en la bancada de UD







31/01/2019 - 12:11:38

Erbol.- La diputada de Unidad Nacional (UN), María Calcina, denunció este jueves que ha sido objeto de un “intento de extorsión” de parte de su colega Gonzalo Barrientos, de Demócratas. El aludido negó la acusación.



Calcina acusó a Barrientos de haberle pedido dos puestos de trabajo y unos 20 mil bolivianos, a cambio de darle el apoyo de sus colegas para que sea elegida como jefa de bancada de Unidad Demócrata (UD), en la Cámara de Diputados.



Por acuerdo de la alianza, le corresponde a UN asumir este año la jefatura, ya en la gestión anterior estuvo en el cargo Barrientos de Demócratas. Calcina, que cuenta con el apoyo de su partido, pretende asumir la jefatura, sin embargo, Demócratas impulsa a la diputada Shirley Franco.



En medio de este conflicto, Calcina mandó una nota al presidente de la Cámara, Víctor Borda, para hacerle conocer el supuesto intento de extorsión.



“He sido sujeta de una acción de intento de extorsión por parte de Demócratas, como ser el señor Gonzalo Barrientos, quien a cambio de darme su apoyo, sobre todo de lograr las firmas de sus colegas diputados que no se encontraba en la ciudad de La Paz, me decía que tenía que darle dos espacios laborales y al mismo tiempo un monto aproximado de 20 mil bolivianos para garantizarme las firmas de respaldo a mi candidatura como jefa de bancada”, relató Calcina.



La diputada de UN señaló que al no haber accedido ella a ese pedido, el diputado Barrientos rompió un acuerdo político y presentó a otra candidata para jefa de bancada.



Barrientos, por su parte, aseveró que es “totalmente falso” lo afirmado por Calcina, y que ella tendrá que demostrar su versión en el ambiro que corresponda. Aseveró que la acusación se cae por sí sola, porque el elegir jefe de bancada no depende de una persona, sino de todos los diputados.



“Seguramente se refiere al personal que normalmente ha tenido una permanencia en la bancada y que siempre ha servido para el trabajo técnico a todos los diputados de la bancada. Es algo normal que siempre se ha dado en la bancada”, agregó.



Calcina señaló que se reserva el derecho a presentar una denuncia ante la Comisión de Ética. Explicó que primero pretende agotar la vía administrativa.