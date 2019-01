Salvatierra respalda a víctima de violación grupal y le pide que no decaiga





31/01/2019 - 12:09:38

Opinión.- La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, no quedó indiferente ante una carta que fue revelada ayer por la madre de la víctima de una supuesta violación grupal en Santa Cruz.



Ayer, la joven hizo pública una misiva en la que relata la pesadilla en la que se ha transformado su vida a partir de aquel 14 de diciembre de 2018. Además, clamó porque familiares y abogados de los denunciados dejen de atormentarla con acusaciones infundadas.



Salvatierra, por su parte, escribió un mensaje en Twitter en el que expresa su solidaridad con la joven de 18 años. "Por favor, no decaigas. No estás sola, yo también te creo", manifestó la autoridad y aseguró que este caso fue asumido por el Estado para que sea esclarecido.



La carta

En la carta entregada por la madre, la joven relata que nunca creyó que aquellos que consideraba sus mejores amigos, incluso desde la infancia, llegarían a abusar de ella y que también siente mucho dolor por las acusaciones que se le han hecho, mellando su dignidad.



"Es duro enterarte de que una persona a la cual le decías tía, diga en toda la prensa que sos una pervertida. Las palabras de ella me dolieron más que las declaraciones de una señora que jamás vi en mi vida y que me llamó drogadicta", se lee en la misiva.



Por otra parte, hizo conocer a la opinión pública que su sueño de estudiar Medicina, para especializarse en Neurología, se vio truncado por la violencia de los hechos y por las consecuencias mediáticas que se desataron.



"Ese 14 significó el primer paso para cumplir mis sueños y quién diría que se transformó en el día que destruyó mi vida para siempre", relató. "Mi vida está destruida, el sueño de iniciar este año Medicina se acabó, salir a la calle es tarea imposible porque vivo atemorizada, ya no confío ni creo en nadie", complementa la joven líneas abajo.



Finalmente, el penúltimo párrafo cierra con una pregunta hacia los familiares de los supuestos violadores: "¿cuándo va a acabar esto?, ¿cuándo las familias de ellos y sus abogados dejarán de hacerme tanto daño?"