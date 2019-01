Antonio Costas descarta presentar su renuncia al TSE, pese a trabajar bajo presión







31/01/2019 - 12:04:50

El Deber.- "Tengo un mandato, he jurado en 2015 defender la Constitución y las leyes y mientras no concluya ese mandato, yo estaré en el Órgano Electoral", afirmó en entrevista con Unitel el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas.



Su declaración se da luego de que este miércoles renunciara la vocal Dunia Sandoval y se convirtiera en la tercera vocal en alejarse del cargo en menos de tres meses. En su carta de renuncia, Sandoval denuncia que un cambio de enfoque en la dirección del organismo, que van contra sus convicciones democráticas, le impiden ejercer sus funciones.



Al respecto, Costas señaló al mismo medio: "no vamos a ocultar que es un trabajo difícil, internamente es difícil pero también esta contextualizado por una situación muy polarizada en el país" y evitó hacer más referencias al contenido de la misiva escrita por Sandoval.



Consultado sobre su posición respecto a las determinaciones de la Sala Plena, dijo que manifiesta su disidencia cuando corresponde y que respeta a todos sus colegas.



Resultados de la votación



Luego de que el Movimiento Al Socialismo obtuviera menos de la mitad de participación de su militancia en las elecciones primarias, el primer mandatario instruyó investigar a las autoridades electorales porque sospecha que "alguien" dentro del Tribunal Supremo Electoral quiere perjudicar a su partido.



"No me siento aludido", manifestó el vocal Costas y afirmó que "nadie quiere perjudicar a nadie, se hace un trabajo técnico".



"Hemos estado trabajando con muchísima presión y el resultado del domingo es una demostración de que no manipulamos los datos, reflejamos la votación", afirmó el vocal tarijeño y dijo que los resultados finales de estos comicios deben ser "de reflexión para todos".