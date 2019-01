Borda afirma que el Legislativo está dispuesto a escuchar a los médicos sobre el SUS







31/01/2019 - 11:51:27

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo el jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional está dispuesta a escuchar las observaciones que tienen los médicos sobre el Sistema Único de Salud (SUS) cuyo proyecto de ley será analizado en esa instancia.



"Nosotros estamos dispuestos a escucharlos, pero como presidente de la Cámara de Diputados no he recibido ninguna solicitud de reunión y entiendo que esta ley ha sido elaborada de manera concertada con diferentes sectores involucrados en el tema de salud", dijo a los periodistas.



Borda dio a conocer esa postura al finalizar la reunión de jefes de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el presidente Evo Morales, en la que afirmó que se habló sobre la "prioridad" que el Legislativo debe dar a esa norma.



Según algunos dirigentes del sector médico, no existen las condiciones de infraestructura, equipamiento y de recursos humanos para implementar el SUS y exigen que sus afiliados con contrato pasen a ítem.



Borda recordó que el Gobierno ya presupuestó 200 millones de dólares para la contratación de personal y que la Asamblea Legislativa aprobó el prestamos de 575 millones de dólares para la construcción de 23 hospitales de segundo y tercer nivel en el país.



"Entonces ya está garantizado la infraestructura y los recursos humanos y simplemente es poner en marcha este seguro", manifestó.



El legislador dijo que se prevé iniciar el análisis de dicha norma con el tratamiento en la Comisión de Educación y Salud para que luego ingrese al pleno de Diputados.



El SUS ofrecerá más de 300 prestaciones de salud de manera gratuita y en marzo iniciará la atención a más de 5 millones de personas que no cuentan con un seguro de salud.