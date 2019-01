Cambio de look: Kylie Jenner se despidió del rubio platino y así luce para su nueva campaña





31/01/2019 - 11:28:11

Notitarde.- La empresaria Kylie Jenner le dijo adiós a su melena rubio platino, e impacto a sus seguidores con un nuevo cambio de look para promocionar su nueva línea de productos de maquillaje para San Valentín.



En las imágenes, Jenner de 21 años muestra como se atrevió con un tinte rojo intenso, mostrando un lado súper sensual que hacen juego con su lencería y con el vestuario.

Nueva campaña



En este sentido, la sesión formaba parte de la campaña publicitaria de la línea de cosméticos que su compañía, Kylie Cosmetics, lanzará para el día de los enamorados. Según anunció, los productos estarán disponibles en su web desde el 1 de febrero.



Como se aprecia en las imágenes los colores rojo, rosa y nude lideraron el diseño de la campaña, que evoca la sensualidad que envuelve al 14 de febrero.



De hecho, con un vestido ceñido de lentejuelas rojas y un semirecogido, Kylie presumió sus curvas en una de las fotografías.



Cabe destacar, que buscó revivir el look de las mujeres en los años 20, y luciendo un vestido color rojo de la firma Monsoori, la multimillonaria aparece en otra de las fotografías. En el pie de foto, aseguró “estar lista para el lanzamiento de la colección del Día de San Valentín”.





Es de recordar que Kylie, la más pequeña del clan es una de las 60 mujeres más ricas de EEUU y eso se lo debe a los beneficios que le aporta su compañía de cosméticos.