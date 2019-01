Teorías acerca de la 8va temporada de GOT que han deducido los fans





31/01/2019

Notitarde.- Todos sabemos el peso de Game Of Throne en sus fanáticos en los últimos años… Los fans han comenzado a imaginarse una y mil teorías o a leer los libros para saber que puede pasar en la final de la serie que comienza el próximo 14 de abril.







Según la profecía en los libros, una vidente le reveló su futuro y dice que el hermano menor la podría ahorcar. Recordemos que aunque ella es melliza de Jamie, ella nació primero. Podría ser él quien la mate, o Tyrion porque ya sabemos que no se soportan.







Otros fans especulando, se imaginan que podría quedar viva y pobre, otros que morirá como murió su madre, cuando para al niño que viene en camino.







Algunos han dicho que la vieron haciendo un segundo desnudo, y se imaginan que a lo mejor la pondrán caminar como Dios la trajo al mundo en pleno frio.





Bran Stark

¿Podrá detener a los caminantes blancos? ¿Será verdad? Foto: TL3



Otra teoría del libro indica que Bran es el Rey de la noche, ello según por el parecido físico con el caminante blanco y el atuendo que usan es similar.







Sin embargo, algunos difieren de esto y consideran el Rey de la Noche es un personaje creado para la ficción de HBO y que no sale en los libros.







Se especula que sea él quien detenga a los caminantes blancos, mintiéndose en ellos, aunque otros se preguntan como podría ocurrir eso si ambos viven en el mismo tiempo.