Kylie Jenner: Estos fueron los antojos de la socialité durante su época de embarazo







31/01/2019 - 11:09:20

Perú21.- Kylie Jenner tiene 21 años, es madre de familia y empresaria. El tiempo para la socialité es muy limitado y lo mejor que puede hacer es pedir comida rápida. Pero fue hace unos días que una empresa repartidora reveló algunos detalles desconocidos de la última semana de embarazo de la menor del clan Kardashian-Jenner.

powered by Rubicon Project



La popular Kylie Jenner es la millonaria más joven según Forbes. La prestigiosa revista indica que la empresaria tiene una fortuna de 900 millones de dólares. Esta enorme cantidad de dinero hace que la modelo pueda complacer todos sus antojos.



La compañía de repartos Postmates reveló que Kylie Jenner gastó más de 10 mil dólares en comida durante el 2018. También se reveló que inicia su día a las 10:00 a.m. con un bagel de queso y que una vez pidió solo una botella de agua con una zanahoria.



Sobre lo último, Kylie Jenner se pronunció. “Estaba haciendo sopa de bolas de matzo y tenía todos los ingredientes menos zanahorias", contó la socialité al portal The Receipt.



Estos fueron los antojos que Kylie Jenner tuvo durante su última semana de embarazo: Matcha latte, pasta, ramen, arroz con pollo frito, McFlurrys de Oreo, nuggets de pollo y papas fritas.