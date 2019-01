Maroon 5 canceló participación en uno de los eventos tradicionales del Super Bowl







31/01/2019 - 11:08:11

Perú21.- La banda Maroon 5 había anunciado hace unos días que actuaría en el Super Bowl que se celebrará en Atlanta, Estados Unidos.

Pero fue hoy que la agrupación envió un comunicado indicando que no participaría de la tradicional conferencia de prensa previa al juego. La nota indica que Maroon 5 participará en un "despliegue de medios sociales y digitales" en vez de la mencionada conferencia.



"Maroon 5 ha estado trabajando duro en un Pepsi Super Bowl LIII Halftime Show que cumplirá y superará los estándares de este evento", inicia el comunicado. "Como se trata de la música, los artistas dejarán que sus shows hablen mientras se preparan para subir al escenario este domingo".



La banda actuará este 3 de febrero en el entretiempo del gran partido en el Mercedes-Benz Stadium junto a los locales Big Boi y el rapero Travis Scott.



Su nombramiento tras meses de incertidumbre llegó envuelto en polémica después de que 75,000 personas firmaran una petición para que Maroon 5 no tocara en el evento en apoyo a Colin Kaepernick, el exquarterback de la NFL que hace años comenzó a arrodillarse durante el himno nacional como protesta por las injusticias raciales y la brutalidad policial.



Kaepernick, exestrella de los San Francisco 49ers, no ha vuelto a jugar en la liga desde 2016 y se encuentra desde el año pasado en un proceso legal contra la NFL y los propietarios de los equipos, a los que acusa de conspirar para no contratarle.



Entre los artistas más destacados que actuaron previamente en el Super Bowl se encuentran Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Madonna, Bruce Springsteen, The Who, Prince, los Rolling Stones, Paul McCartney, U2 o Michael Jackson.