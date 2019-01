No va más Ben Affleck confirmó que no participará en la nueva cinta de Batman





31/01/2019 - 11:06:24

Perú21.- El actor de 46 años, Ben Affleck reveló a través de Twitter que no formará parte del elenco de la película "The Batman" de Warner Bros. y DC que dirige Matt Reeves.

"Estoy emocionado por #TheBatman en el verano de 2021 y por ver la visión de @MattReevesLA cobrar vida", escribió Ben Affleck ayer en Twitter.



Según medios internacionales, la razón se debe a que la película mostrará una versión más joven de Bruce Wayne, pese a que Matt Reeves no pretende adaptarla al cómic " Batman: Year One".



La noticia llega después que el director culminara de plasmar sus ideas en el guion de la nueva cinta y de las múltiples especulaciones sobre la participación de Ben Affleck, quien protagonizó "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" y "La liga de la justicia", en la cinta.



Como se recuerda, Ben Affleck reveló a sus fans en julio de 2017 que no dirigiría la película, aunque eso no significaba que no volvería a interpretar al personaje.



"Estoy muy emocionado de hacerlo. Sé que existe esta idea errónea de que, como no lo estoy dirigiendo, es posible que no me haya entusiasmado. ¡Es increíble, increíble! Aún no puedo creerlo después de dos películas”, señaló Ben Affleck.



Cabe señalar que hasta el momento se desconoce quién interpretará al icónico personaje en "The Batman", el largometraje que está programado para estrenarse el 25 de junio de 2021.