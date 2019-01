Los celulares que más fallan, según la firma especializada Blancco |







31/01/2019 - 10:48:16

El comercio.pe.- Los avances tecnológicos han permitido que los smartphones sean capaces de realizar tareas más complejas, pero a pesar de ello suelen fallar en ocasiones. Lentitud en el procesamiento de datos, ralentización de la batería o una cámara que no realiza buenos enfoques, son algunos de los problemas más frecuentes de los móviles.



Son muchos los factores por los cuales un teléfono puede presentar fallas, pero dependiendo del número de veces podremos determinar cuál es más resistente y de funcionamiento óptimo.







Para ello, la firma de seguridad especializada en el borrado de datos y la reutilización de ordenadores, Blancco ha publicado una nueva entrega de su informe “State of Mobile Devise Repair & Security”, en el cual demuestra cuáles son los móviles que más fallan y las marcas con mayor número de averías del momento.



Estos datos corresponden al segundo cuatrimestre de 2018 y recopila la información de diagnósticos hechos por Blancco, como también cuando una empresa externa contrata sus servicios para recuperar datos de un teléfono o una computadora, la información de la marca y modelo son guardados.



La mayoría de terminales probados en la plataforma de Blancco durante el periodo establecido fueron equipos iOS con un 58,5%, mientras que los dispositivos Android completaron con un 41,5%.



Móviles Android con más averías. (Fuente: Blancco)



Al ver estos resultados, llama la atención la ausencia de dispositivos Samsung, teniendo en cuenta que es uno de los que mayor cuota de mercado tiene en móviles.



Se ven tres modelos de Motorola. Sin embargo, Blancco señala que el Moto G5S Plus solo representaba el 4,23% del total de móviles probados, por lo que puede ser de mayor calidad que otros tomados de la lista. El InFocus IF9031 tiene la tasa de error de diagnóstico más alta.





Se puede apreciar que los iPhone 6 y 6S fueron los que presentaron más problemas de diagnóstico, aunque también fueron los modelos que más se pusieron a prueba en el test.





Las averías en los móviles sean Android o iOS, son bastante similares. Los elementos más delicados son los botones físicos como el de inicio o volumen, como la pantalla o auriculares.