El nuevo modelo de negocio de Apple para no depender solo de las ventas del iPhone





31/01/2019 - 10:22:41

BBC.- Apple presentó esta semana los peores resultados de su temporada navideña en una década.



Las cifras del último trimestre de 2018, de octubre a diciembre, muestran que los ingresos generados por iPhones cayeron un 15% en comparación año pasado.



Es la primera vez que se reducen tanto los beneficios que la empresa obtiene a través de sus teléfonos inteligentes desde que salieron al mercado en enero de 2007.



Y es que durante mucho tiempo los celulares fueron la gallina de huevos de oro para Apple.



A lo largo de los años, la empresa de Cupertino, California, ha vendido más de mil millones de unidades del que sería bautizado como "el teléfono de Jesús".

El iPhone ayudó a convertir a Apple en la empresa más valorada del mundo y en ser la primera compañía pública de EE.UU. en alcanzar un valor de US$1 billón en agosto de 2018.



Pero la caída de las ventas de su producto estrella ha obligado a la empresa no solo a plantearse bajar el precio de sus celulares -no todos sus clientes están dispuestos a gastarse US$1.000 por un nuevo teléfono-, sino también a reformular su modelo de negocio.



Por qué Apple considera bajar los precios del iPhone



Más allá del iPhone



La caída no fue inesperada.



Es más, Apple ya había advertido a sus inversores a principios de este mes de que iba a ocurrir, argumentando que no pudieron prever "la magnitud de la desaceleración económica, sobre todo en China", en palabras de su director ejecutivo, Tim Cook.





Pero Cook también dijo que su gestión empresarial es a largo plazo de la empresa y que "la fortaleza del negocio es profunda y amplia".



No fue un comentario al azar.



"Los inversores (de Apple) estaban bien preparados para la caída de ventas del iPhone", explica Dave Lee, corresponsal de tecnología de la BBC para América del Norte.



"Esas malas noticias se compensaron -y tal vez incluso se anularon- por las buenas noticias sobre los servicios", dice Lee.



Efectivamente, hubo un gran incremento (un 19%) en los ingresos generados por servicios, en comparación con el año pasado. El margen bruto fue del 62,8%.



El sector de servicios de la compañía abarca áreas muy diversas, desde almacenaje en la nube, iCloud, hasta aplicaciones como Apple Music y iTunes, para escuchar música en línea, o Apple Pay, el sistema de pago móvil que permite hacer compras con el iPhone de forma similar a las tarjetas de pago sin contacto.



De hecho, Apple Pay tuvo 1.800 millones de transacciones según los resultados de Apple, más del doble que el mismo periodo del año anterior. En el caso de iCloud, los ingresos crecieron más de un 40%.



Además de los servicios, Apple gana dinero con otros productos (aparte de los iPhones),como las tabletas iPad y sus famosas computadoras Mac. Cook dijo este martes que tiene especial confianza en estos dos dispositivos.



Y vende también Airpods (auriculares), parlantes, televisores (Apple TV), relojes inteligentes iWatch y todo tipo de complementos para sus aparatos electrónicos.



"El nuevo segmento de wearables [aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo] y otras aplicaciones se han convertido en la principal vía de crecimiento de Apple", se lee en un informe publicado este miércoles en la plataforma digital AppleSfera, dedicada a fanáticos de la firma tecnológica.



Concretamente, en el caso de China los ingresos de tecnología wearable en el país asiático han crecido más de un 50%, según los últimos resultados trimestrales de Apple.

"Streaming"



"Apple está haciendo, poco a poco, una transición hacia un tipo de empresa diferente menos dependiente del hardware. Esas cifras muestran que la transición está siendo positiva por ahora", explica Lee.



"Con US$245.000 millones de efectivo disponible (así lo muestran los resultados económicos), puede permitirse tirar la casa por la ventana y hacer a sus inversores más felices con una gran adquisición -o dos- en el área del entretenimiento".



Una de esas opciones podría ser su inmersión en el mundo de las series en streaming, un mercado que hasta ahora domina Netflix. De hecho, la compañía que creó el iPhone anunció recientemente que coproducirá su primer largometraje.



Pero hay más.



La compañía va a lanzar próximamente -algunos calculan que a mediados de 2019- su propia plataforma para ver videos: Apple Video.



La empresa ya ha firmado contratos con actores, directores y artistas para crear contenido exclusivo. La idea es que a través de ese lucrativo negocio pueda sobrepasar el bache que supone la caída de las ventas de iPhones.



Morgan Stanley, la compañía estadounidense de fondos de inversión, prevé que Apple Video pueda generar unas ganancias de unos US$500 millones y superar los US$4.400 hacia 2025.