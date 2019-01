Parlamento Europeo podría reconocer este jueves a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela







31/01/2019 - 07:57:37

VOA.- El parlamento europeo podría reconocer este jueves a Juan Guaidó como "presidente interino de Venezuela". La Eurocámara debatió el miércoles una resolución que aumenta la presión sobre los países de la Unión Europea para que reconozcan al líder de la opositora Asamblea Nacional como líder de la transición en el país sudamericano.



La resolución, a la que tuvo acceso AFP, pide "reconocer al señor Guaidó como el legítimo presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela en virtud de la Constitución venezolana".



A pesar de que no logran conseguir la unanimidad, detalla la agencia, la Eurocámara debe votar al mediodía del jueves la resolución.



De conseguir la aprobación, se convertiría en la primera institución europea en reconocer a Guaidó como presidente interino tras su juramentación el pasado 23 de enero de 2019.



La resolución llega a pocos días de cumplirse el plazo otorgado por países como España, Francia, Alemania y Gran Bretaña al presidente en disputa Nicolás Maduro para que llamara a unas nuevas elecciones "libres y democráticas".



La oposición venezolana, convocada por Guaidó, tiene programada la segunda gran movilización del año para el próximo sábado 2 de febrero, a propósito del vencimiento del plazo de las naciones europeas.



En entrevista a la Voz de América, el embajador del bloque de países ante Estados Unidos, David O’Sullivan, aseguró que de terminar el plazo otorgado por los europeos, continuarán las presiones.



"Creo que el objetivo era darle al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia", afirmó el diplomático.



Indicó que de negarse hacerlo, continuarán trabajando con sus socios y el Grupo de Lima para mantener la presión. Indicó que las sanciones impuestas por EE.UU. "son un elemento importante de influencia contra el régimen en Venezuela", indicó.



Se refiere a las sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., que bloquea todo los activos e intereses de las petrolera bajo la jurisdicción estadounidense.



Expuso que las sanciones no funcionarán solas, por lo que son necesarias nuevas elecciones que permitan a los venezolanos "elegir su propio futuro".



O"Sullivan recordó que la Unión Europea informó que tiene una disponibilidad de 55 millones de euros, unos 62 millones de dólares, para la ayuda humanitaria, de la cual una parte será destinada a Venezuela.



Guaidó, se juramentó presidente de su país el 23 de enero (2019), dos semanas después que el presidente Nicolás Maduro asumiera un segundo mandato, y después que la AN argumentara que la elección de mayo de 2018 que Maduro ganó, no fue justa porque a la mayoría de los candidatos de la oposición se les impidió participar o fueron boicoteados.



La AN, de mayoría opositora, alega que bajo la Constitución de Venezuela, la presidencia está vacante y por tanto, el jefe de Parlamento tiene derecho a asumir el cargo de presidente interino.



Estados Unidos inmediatamente reconoció a Guaidó, y seguidamente lo hicieron una mayoría de los países del hemisferio occidental, entre ellos Canadá, en los días siguientes, otras naciones en Europa, así como Australia y Nueva Zelanda, también anunciaron su respaldo.