Guaidó asegura que la oposición se reunió con militares de Venezuela a través de canales clandestinos







31/01/2019 - 07:51:53

RT.- La oposición venezolana ha mantenido contactos secretos con militares del país en su afán por derrocar al mandatario Nicolás Maduro, según se desprende de un artículo escrito por el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó.



El diputado opositor, presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, precisó que no bastarán el apoyo institucional, internacional y popular para alcanzar ese propósito, sino que "la transición necesitará el respaldo de sectores claves de las fuerzas armadas".



"Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de canales clandestinos", escribió Guaidó en un editorial para The New York Times. "El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno", añadió.



El diputado detalló que la AN ha ofrecido una "amnistía" para aquellos militares "que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad" y que deseen levantarse en contra del Gobierno, e hizo un llamado a la unidad para lograr la salida de Maduro "con el menor derramamiento de sangre".



Por su parte, Maduro dejó claro que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene leal al Gobierno, a pesar de que EE.UU. la ha instado a unirse al diputado opositor. "La FANB le va a dar una lección de moral, de lealtad y de disciplina al imperio del norte y a la derecha fascista que hay en Venezuela, y vamos a tener una gran victoria de estabilidad, de paz y de lealtad", prometió el presidente.



Sus palabras fueron corroboradas por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien ya antes había tachado la denominada "ley de amnistía" como "instrumento de manipulación". "Es un acto de estupidez", "infantilismo político" y un "craso error" llamar a la FANB "a irrumpir contra la legalidad, contra la Constitución", acotó el ministro.



Que espere al 2025



El Gobierno venezolano ha denunciado que la oposición encabeza un "golpe de Estado" con el respaldo expreso de EE.UU., como parte del cual el antichavismo y un grupo de países reconocen a Guaidó como nuevo líder y "presidente encargado" aunque no haya llegado mediante elecciones.



Maduro, cuyo segundo mandato comenzó este 10 de enero, ha hecho hincapié en que las elecciones en Venezuela gozan de un "sistema electoral transparente, con observación internacional, institucional, constitucional y legal", y ha sugerido al "imperialismo" que "si quiere nuevas elecciones espere al 2025".



El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, reiteró que el Gobierno está siempre abierto al diálogo. "Estamos dispuestos a sentarnos con nuestros contrincantes, con nuestros adversarios políticos y, sobre la base de la Constitución, alcanzar los acuerdos políticos necesarios", señaló Arreaza en entrevista exclusiva con RT.