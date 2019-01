El peor dato de participación del MAS se registra en Tarija







31/01/2019

El País.- Culminado el conteo de votos de las Elecciones Primarias por parte del Tribunal Supremo Electoral, la participación de los militantes se elevó finalmente a más del 45 por ciento en el nivel nacional, algo que ha despertado susceptibilidades entre la oposición.



Los primeros datos del conteo rápido del domingo, con más del 70 por ciento de las mesas verificadas, se marcaba una tendencia sobre el 35 – 37% de participación. El lunes el presidente Evo Morales cargó contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalando problemas técnicos y negando así un gran ausentismo producido, según se advertía, de la incorporación a los censos de los partidos de militantes fantasma. Finalmente la participación se ha quedado en el 45,51 y superando por 1.046 los 450.000 votos.



Participación del MAS en las Primarias por departamento



En esa circunstancia, Tarija pasa a ser el departamento con más ausentismo registrado, pues apenas el 35,1 por ciento de los 57.325 militantes que el MAS llegó a registrar acudieron a la votación el pasado domingo. En los tres peores puestos, junto con Tarija, se ubican sorprendentemente dos antiguos reductos del MAS, La Paz con 36,9 y Oruro con 37,12. La Paz era el departamento donde más militantes se registraron, con más de 260.000, pero Oruro, ligeramente más poblado que Tarija, apenas había registrado 58.000. Por debajo del promedio nacional se colocan también Santa Cruz, con 40,75 y Chuquisaca, con 44,41%.



Por encima de la media, ligeramente, están Pando con 47,42 y Potosí con 47,9 por ciento; mientras que por encima del 50 está Beni con 52,15% y Cochabamba, que ha vuelto a demostrar ser el granero del MAS, con casi el 62% de participación de sus 235.366 militantes.



A pesar de la reacción de Evo Morales, que protegió a sus dirigentes de las críticas por una posible manipulación, el ministro de Comunicación Manuel Canelas y otros militantes han advertido que se auditarán los procedimientos y se tomarán decisiones al respecto de los liderazgos.



A nivel departamental, el único municipio que logró superar el 50 por ciento de la votación fue Yunchará, mientras el resto se quedó por debajo. Diferentes militantes antiguos advirtieron en su momento que la campaña de inscripción de militantes se hacía sin profundizar en el compromiso. Este punto se sume a la tradicional disputa entre matrices e “invitados” que en Tarija ha acabado por desencantar a muchos militantes de base.



Participación baja en la oposición



El resto de partidos pidieron la no participación en las primarias del domingo, sin embargo si hubo un cierto porcentaje de militantes que acudieron a votar. En este caso, la atención se centraba en los porcentajes de votación blanco y nulo, aunque tampoco se puede inferir que se trata de votos contrarios al candidato, ya que muchos optaron por expresar en su papeleta el rechazo a las Primarias en sí u a otros candidatos.



Por orden de militancia, la alianza 21F de UN y Demócratas tenía registrados a 292.490 militantes, de los que participaron el 6,42% y el 25% votó blanco o nulo; de los 95.374 registrados del partido MTS de Félix Patzi acudieron a votar el 7,31%, con un 35% de nulos y blancos; el sorprendente PAN Bol, con 92.210 inscritos, que no pidió no votar, consiguió una participación del 3,77% con 46% de votos nulos y blancos; Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, con 88.122 militantes, sumó un 5,63% y un 19% de blancos y nulos; el MNR, con 58.377 militantes, sumó un 8,34% de participación con un 25% de blancos y nulos; UCS, con 38.421 inscritos, fueron a votar el 4,98%, 33% entre blancos y nulos; el 6,88% de los 31.088 militantes del FPV acudieron a votar, con un 45% de blancos y nulos; el PDC, que registró 28.717 militantes, registró una participación del 4,55%, 44% entre blancos y nulos.