La Llajta mejora en agricultura, pero es sexta en PIB per cápita





31/01/2019 - 07:35:11

Opinión.- El departamento de Cochabamba mejoró económicamente en los últimos dos años en agricultura, pero se sitúa como sexto en la participación del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, de acuerdo con el informe “Cochabamba, Realidad Numérica” de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) a junio de 2018.



Pese a la mejora, existen necesidades en el ámbito de la producción. Según los ejecutivos de la FEPC, las cifras no variaron mucho hasta la actualidad.



El presidente de la FEPC, Javier Bellott, expresó que “tenemos nuestras bases productivas demasiado reducidas y, obviamente, hay que revertir esos indicadores”.







AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA En el informe se describe que la actividad de mayor crecimiento durante la gestión 2017 fue la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca. Alcanzó a 5.93 por ciento , cercano al dato de crecimiento a nivel nacional. Está registrado un promedio de 3.67 por ciento , que se incrementó hasta un 3.86 por ciento , explicado sobre todo por un mayor dinamismo en 2017.



Del total de la producción nacional en 2017 en este sector, Cochabamba presentó una participación del 10.48 por ciento , “constituyéndose en el cuarto departamento más relevante. En esta actividad”. En 2011, hubo mayor participación.



En la subactividad de Productos Agrícolas No Industriales predominan los cereales con el 30 por ciento de los cultivos totales. Dentro de este grupo se encuentran el maíz y el trigo, principalmente.



El 28 por ciento de los productos de los cultivos cochabambinos son frutales. Destacan la piña, el banano, el plátano, mandarina, naranja y tomate. Otro 24 por ciento corresponde el cultivo de tubérculos con producción de papa y yuca, particularmente. El 10 por ciento del total es de hortalizas son zanahoria y cebolla. También se encuentran los forrajes y oleaginosas industriales.



La asesora Comercial de la FEPC, Laura Rojas, explicó que una ventaja para la producción “es el clima”, aunque hay sectores con riesgos de inundaciones y sequías. Sin embargo, la situación geográfica es positiva hasta para “una mejor fragancia” para las frutas y hierbas aromáticas.



Sin embargo, Rojas manifestó que es necesario afrontar los riesgos y también hacer énfasis en la capacitación para mejor rendimiento.



Entretanto, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo, manifestó que en el caso de los cereales que se riegan solamente con agua de lluvia, existe problemas, porque falta agua. “No podemos hacer nada más que pedir lluvia”.



Manifestó que aunque existen proyectos para tecnificar el riego, “hay sectores donde no hay agua” y no se puede aplicar. Sobre la posibilidad de cosechar de agua de lluvia, todavía se requiere la elaboración de proyectos.



Además, Pardo demandó a las autoridades la necesidad de ejecutar proyectos grandes para beneficiar a los municipios para mejorar también la fruticultura.



Recalcó que “el cambio climático afectó bastante en algunos sectores”. Entre otros, hubo enfermedades en cultivos de distintos sectores.



Entre otros aspectos, existen programas de apoyo del Gobierno central para el sector productivo. De acuerdo con un informe expuesto ayer en la Gobernación, están vigentes el seguro agrario y créditos en beneficio de los agricultores.







PIB Si bien hubo mejora en el sector de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca, para los empresarios un aspecto que preocupa es la situación de la participación en el PIB per capita en comparación con otros departamentos.



El Presidente de la FEPC informó que el departamento es el sexto con un PIB de 2.879 dólares per capita, cifra que está por debajo del promedio nacional de 3.390. En mejor situación que Cochabamba están Tarija con 5.477 dólares, La Paz con 3.705, Oruro con 3.760, Santa Cruz con 3.442 y Chuquisaca con 3.017.