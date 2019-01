Los avicultores deciden subir el precio de pollo de forma paulatina







31/01/2019

Los Tiempos.- Los productores de pollo de Cochabamba y de Santa Cruz instruyeron a sus afiliados subir el precio del kilo de pollo a partir de ayer y de forma paulatina hasta llegar a su “precio justo”, debido a la crisis que atraviesa el sector por la sobreoferta de esta carne en el mercado y la lentitud con que avanzan las negociaciones con el Gobierno.



El presidente de la Federación Departamental de Productores de Pollo en Cochabamba, Héctor Cordero, dijo que hace una semana ya se pidió a los afiliados subir de 8,20 el kilo a 9,50. “Y aun así seguimos perdiendo, cuando el precio justo para entregar al mayorista debería ser 11,50”, dijo. “Y no es una subida de precio, sino una reposición”, especificó.



Sin embargo, la instructiva quedó en nada porque, según Cordero, los mayoristas se han dado modo para negociar de forma separada con las granjas, las cuales se han visto obligadas a volver a los 8,50 bolivianos.



No obstante, ante la decisión asumida ayer por los avicultores de Santa Cruz, Cordero instruyó a los suyos en Cochabamba a volver a la política del incremento paulatino.



La Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz, tras una asamblea, determinó incrementar el precio del pollo puesto en granja de 5,50 a 6 bolivianos (hay una diferencia de 3 bolivianos con relación a Cochabamba debido a que entregan el pollo vivo y éste debe ir todavía a la peladora).



La medida apunta a llegar a un precio de 8,50 bolivianos, pero, para evitar el rechazo de la población, el incremento será paulatino, informó el presidente de esta asociación, Winston Ortiz.



El dirigente explicó que el costo de producción de un kilo de pollo es de 8,20 bolivianos, situación que los obliga al alza hasta llegar a 8,50 bolivianos y obtener algún margen de ganancia. Aunque Ortiz no precisó el tiempo que tomará la nivelación del precio, indicó que en los próximos tres días, aproximadamente, el kilo de este alimento pasará de 6 a 6,50 bolivianos.



Con estos precios, los mayoristas tendrían que vender el pollo a 11,50 en ambas ciudades, precio que iría aumentando de acuerdo con la cantidad de intermediarios y distancias de traslado.



Ortiz dijo que la determinación de incrementar el precio del pollo paulatinamente se pondrá en práctica a nivel nacional, aunque aclaró que cada asociación definirá el monto a incrementar.



Tanto Ortiz como Cordero coincidieron en señalar que en la reunión pasada, sostenida en Santa Cruz con el ministro de Desarrollo Productivo, César Cocarico, no se tocaron temas cruciales como precios del kilo de pollo y plazos en que deberían resolverse el tema del control a las granjas clandestinas.



“Estamos en mesas de trabajo, pero las negociaciones avanzan muy lentamente, mientras tanto, nosotros perdemos cada día que pasa. Estamos quebrando”, dijo Cordero.