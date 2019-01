Gobierno y privados trazan agenda para hacer empresas







31/01/2019

El Deber.- En el primer acercamiento entre la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, hubo gestos de predisposición para lograr acuerdos. La agenda principal gira en torno a la creación de empleos y hacer empresas, luego de diálogos concretos.



Los privados esperan, esta vez, hacer realidad un buen número de las 90 propuestas hechas a lo largo de 3.500 horas de reunión que no lograron dar frutos.



“Nuestra agenda es bastante amplia con el Ministerio. La ministra nos ha causado buena impresión. Veo una predisposición decidida de ella y de sus viceministros. Es una gran señal para el empresariado. Si hasta ahora no se logró eliminar el 80% de la informalidad, quiere decir que no se hizo lo suficiente entre el sector público y privado”, dijo Nostas tras la reunión.



Sifuentes fue posesionada el 23 de enero y, en su primer acercamiento con los privados, atinó a decir que esta era una primera reunión de reconocimiento y que en los próximos días convocará una reunión más amplia para trabajar con base en temas específicos.



“Estamos convencidos de que si no trabajamos para mejorar la producción nacional, no vamos a hacer independientes. Grandes empresarios como pequeños somos muy capaces. Seguro que se requieren algunos ajustes. Para eso, vamos a trabajar tema por tema. Tengo reuniones pendientes, quiero escucharlos y, en base a ello, tenemos que empezar a operativizar y tomar decisiones”, sostuvo la ministra.



Creación de empresas



En lo que se refiere a la creación de empresas, Ronald Nostas analizó primero la Ley de Creación de Empresas Sociales y el recurso presentado ante el Tribunal de Justicia contra ciertos artículos inconstitucionales.



“La ley como está, genera inseguridad jurídica porque concibe contracción en las inversiones y en el desarrollo de las empresas”, dijo. Más adelante, continuó: “En Bolivia, cada vez más, se generan condiciones para hacer negocio, pero no para hacer empresa. Un negocio lo hace cualquiera. Pasa por la informalidad, el contrabando y actividades ilegales. Pero hacer empresa pasa por la formalidad, la legalidad, por generar impuestos, empleo formal”, manifestó Nostas.



El analista económico, Alberto Bonadona, calificó de “positivo” ese encuentro por la necesidad de contar con una alianza estatal-privada. “Pero si no se llegan a definir líneas claras en inversión, el tema puede quedarse en meras declaraciones. Al Gobierno le han faltado lineamientos específicos para impulsar la generación de empleos productivos. En la creación de empresas, primero tendrá que ver qué empresas y para qué mercados. Tener lineamientos muy claros”, sostuvo.



El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Vitaliano Mamani, veía con buenos ojos la reunión para contribuir a políticas productivas, aunque “no vamos a tocar con ellos el tema de derechos laborales o incrementos salariales, porque ahí sí vamos a irnos pateando puertas”.



POLICÍA REPRIME Y ECHA DE LA PLAZA MURILLO A DESOCUPADOS DE LA EMPRESA MINERA HUANUNI



Efectivos de la Policía Boliviana desalojaron por la fuerza y con agentes químicos a desocupados de la Empresa Minera Huanuni de la plaza Murillo de la ciudad de La Paz, donde pretendían protestar en demanda de empleo al Gobierno.



De acuerdo con el reporte de radio Erbol, las personas, que llegaron en marcha desde el centro minero en Oruro, piden a las autoridades fuentes de trabajo dignas. Ya realizaron protestas y bloqueos sin que alguna autoridad los reciba.



Las mujeres intentaron protestar con un plantón sentándose en las gradas de la plaza que dan hacia el Palacio de Gobierno, aparecieron policías con equipos antimotines para retirarlas, mientras que los varones lograron hacerse de una barricada de metal y arremetieron contra los efectivos, que usaron gas pimienta para dispersarlos.



Los desempleados lanzaron la barricada a los policías, que de inmediato comenzaron a perseguirlos. Ellos integran la organización de los Sin Empleo de Huanuni, que marcharon desde el 11 de enero y llegaron a La Paz el 17.



Juan Gabriel Crespo, dirigente de la Organización Sin Empleo de Huanuni, dijo que alrededor de 200 personas llegaron hace dos semanas a La Paz, luego de marchar por siete días desde el municipio de Huanuni (Oruro) y, ante la falta de respuesta del Gobierno a su demanda, los manifestantes decidieron ingresar al centro.



En días pasados, el gerente de la empresa minera Huanuni, Freddy Felípez, había explicado que no se contratará a más trabajadores en la empresa por la situación económica que atraviesa y que se preveía una mayor reducción.



“Es imposible hacer ingresar a un trabajador más. Por el contrario, la administración está pensando en reducir otra cierta cantidad de trabajadores”, manifestó la autoridad en La Paz.



Señaló que alrededor de 100 trabajadores ya solicitaron su retiro voluntario hasta el pasado diciembre, con lo que se aplica una reducción gradual de su personal. “Pero sería importante rebajar entre 500 a 700 trabajadores más para que con la gente que quede se pueda planificar las metas y los objetivos trazados”, explicó.