Aduana entregó a Presidencia 788 toneladas de bienes incautados







31/01/2019 - 07:28:21

El Diario.- Sin ofrecer mayores explicaciones, la Aduana Nacional entregó al Ministerio de la Presidencia 788 toneladas de bienes incautados el 2018. El dato fue expuesto escuetamente en la presentación el pasado lunes 28 del mes en curso en la audiencia inicial de Rendición Pública de Cuentas 2019, donde la presidenta Marlene Ardaya planteó varios retos de facilitación del comercio.



"Se adjudicaron 788 tn al Ministerio de la Presidencia y mediante subasta electrónica se adjudicó 2.970 tn", señaló el informe de la entidad recaudadora estatal. La Paz recibió 288 toneladas, Santa Cruz 214 y Oruro 174 y Cochabamba 27, además de Tarija con 74 y Potosí con 74 y 10 tn, respectivamente.



En fuentes de la Aduana se conoció que existe un decreto que autorizó la transferencia de bienes incautados al Ministerio de la Presidencia. La directora de Gestión Social, Virginia Velasco, dijo el año pasado que los bienes incautados se utilizan para apoyar a personas necesitadas y damnificados de los desastres naturales.



El informe de Ardaya no estableció qué bienes fueron transferidos y el valor de los mismos dispuestos en favor de dicha cartera de Estado. Ante esa dificultad es difícil establecer el sacrificio fiscal incurrido por el ente recaudador y los sectores presuntamente beneficiados. El informe fue presentado en Santa Cruz.



OPERADORES



"En el caso de los Operadores Económicos Autorizados (OEAs) hasta la fecha se tiene 32 empresas certificadas como operadores confiables, habiendo obtenido como beneficio por ejemplo la reducción de sus tiempos de despacho en 63 % y sus canales de inspección en 73 %", explicó en la presentación.



RECAUDACIÓN



Durante 2018, con datos al 31 de diciembre la Aduana logró una recaudación ordinaria en valores y efectivo de Bs 14.792 millones con un incremento de 5,3 % de la Recaudación Ordinaria Total respecto a la gestión 2017, dicho incremento significa para el país Bs 746 millones adicionales.



Para 2019 la meta de recaudación ordinaria fue establecida en el Bs 15.217 millones de bolivianos, misma que está en revisión por el Viceministerio de Política Tributaria. A diciembre 2018 se logró la recaudación de Bs 121,68 millones por ejecución de deuda tributaria, misma que superó la meta estimada de Bs 100 millones. Para 2019 la meta establecida es de Bs 107,97 millones.



Asimismo, en febrero de 2019, se realizará foro con expositores internacionales que promoverá y fortalecerá la figura del OEA, generando un acercamiento constructivo de la Aduana, autoridades de control del comercio internacional y el sector privado, informó Ardaya.



CAN



Para mayo de 2019, se suscribirá el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que posibilitará un comercio ágil y seguro entre empresas OEA de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, acompañado de un taller de lanzamiento y difusión del Operador Económico Autorizado para el sector privado de los países miembros de la CAN.



En diciembre de 2019 está programada la suscripción del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo que posibilitará un comercio ágil y seguro entre empresas OEA de Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil.