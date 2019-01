Bolivia redujo su déficit comercial un 4% en 2018







31/01/2019 - 07:26:57

Correo del Sur.- El país registró un saldo comercial negativo de $us 936 millones en 2018, con un descenso del 4% con respecto al déficit registrado en 2017, informó ayer el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el IBCE detalló que en 2018 el país registró un déficit comercial de $us 34 millones menos que en 2017, cuando el saldo comercial negativo fue de $us 970 millones.



Según el IBCE, las exportaciones "crecieron a un ritmo del 9%" más el año pasado en comparación con las de 2017 y las importaciones "experimentaron un incremento del 7%".



Los mayores déficit comerciales de Bolivia fueron con China, con un saldo negativo de $us 1.612 millones; Chile, con 375 millones; y Perú, con 295.



Las exportaciones de enero a diciembre del año pasado ascendieron a $us 9.060 millones, un 9% más que los 8.338 millones registrados en 2017, según el reporte del instituto privado IBCE.



Los principales destinos de las ventas bolivianas al exterior en 2018 fueron Brasil, con $us 1.720 millones (19% del total); Argentina, con 1.451 millones (16%), e India, con 723 (8%), de acuerdo al comunicado.



De acuerdo con datos del INE, las actividades que registraron un incremento en las exportaciones fueron la extracción de hidrocarburos, de $us 2.633 millones en 2017 a 3.042 millones en 2018, y la industria manufacturera, que el pasado año registró $us 3.100 millones frente a los 2.802 de 2017.



En cuanto a las importaciones, el año pasado se registró un valor de $us 9.996 millones, 687 millones más que los 9.309 millones de 2017, según el IBCE.



El 21% de las importaciones bolivianas provinieron de China en 2018, alcanzando un valor de $us 2.071 millones.