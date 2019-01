The Strongest se redime con una goleada frente a Real Potosí





31/01/2019 - 07:20:27

Los tiempos.- The Strongest volvió a la senda de la victoria con una goleada (4-1) ante Real Potosí, en el partido que se disputó en el estadio Hernando Siles.



Un doblete del panameño Rolando Blackburn (20’PT y 40’ST), otro de Jair Reinoso (43’PT, penal) y de Jhasmani Campos (44’ST) fueron los artífices del triunfo gualdinegero en la tercera fecha del torneo Apertura. El cuadro potosino descontó con un tanto en contra del defensor Fernando Marteli (35’ST).



Los atigrados pusieron un tridente ofensivo formado por Danny Cure, Reinoso y Blackburn, quienes desde los primeros pasajes del compromiso dejaron a los lilas sin respuesta y sin aliento para contener sus arremetidas.



La apertura de la cuenta llegó mediante un golpe de cabeza de Blackburn, quien se elevó en medio de los defensores para introducir el esférico en el fondo del arco custodiado por Mercado.



El propio Blackburn fue trabado dentro el área por Tordoya: el árbitro sancionó la falta con penal, que fue ejecutado con efectividad por Reinoso, sobre los 43 minutos.



The Strongest consolidó su victoria en la segunda parte, pese a que los lilas lograron descontar en el minuto 35. El defensor Fernando Marteli mandó el balón sobre su propia valla al intentar despejar un servicio de Ángel Cuellar, dejando sin chance al golero Vaca.



Después de ese tanto, el plantel lila quedó con 10 hombres debido a la expulsión de Enrique Machua.



No obstante, el cuadro atigrado aumentó su ventaja mediante otro cabezazo del panameño Blackburn (40’), tras centro de Jhasmani Campos.



El mismo futbolista cruceño puso el 4-1 definitivo de la brega con un remate vigoroso tras pase retrasado de Wálter Veizaga (44’).



Con esta victoria, The Strongest suma seis puntos y se coloca por detrás de Bolívar y Destroyers, que también tienen seis unidades, pero con mejor promedio de gol.