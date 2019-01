Wilster despierta en el clásico







31/01/2019 - 07:17:52

Opinión.- Wilstermann conquistó anoche un laborioso triunfo sobre Aurora (2-1), en el estadio Félix Capriles. Fue un encuentro cargado de emociones, entrega, esfuerzo, derroche físico y pierna fuerte. El buen resultado dejó atrás aquel 2-0 del último clásico, cuando el Celeste alzó las manos en señal de victoria (fue el 18 de noviembre).



El cotejo por la fecha 3 fue de ida y vuelta. Desde el minuto inicial, ambos cuadros se apresuraron en el ataque, lo que los condujo a generar acciones que arrancaron aplausos.



Wilster propuso un sistema de juego más ofensivo frente a un Aurora con garra, pero con imprecisiones en las diferentes zonas del gramado.



El plantel aviador desplegó acciones de gol con Ronny Montero (6 minutos), quien mandó la pelota fuera cuando se encontraba totalmente solo.



El Rojo no escatimó recursos y buscó el tanto con Cristian el Pochi Chávez, Gilbert Álvarez, Serginho y Ariel Núñez.



Manejó el balón y Aurora fue cediendo terreno. Fue así como llegó la apertura del marcador. Gilbert Álvarez, con un golpe de cabeza con el arco a disposición, envió la pelota al fondo de las redes, tras un servicio de Serginho (1-0).



El cuadro celeste no bajó los brazos. Insistió en procura del tanto de la equidad. Y logró su propósito con Willan Álvarez, hermano menor de Gilbert. El atacante, de 23 años, acomodó el esférico en el ángulo inferior izquierdo de Suárez (1-1), mediante un remate de derecha.



No obstante, el Imperio Escarlata mantuvo el ímpetu en el terreno de juego y generó dos acciones claras con Gilbert, a los 34 y 36 minutos, pero el portero Agustín Cousillas truncó las chances.



En el complemento, las jugadas no fueron diferentes. Los rojos propusieron situaciones ofensivas, pero nuevamente el guardameta de los celestes se constituyó en el héroe de la noche.



Serginho selló las cifras definitivas en el clásico con un gol bien acomodado al ángulo inferior izquierdo de Cousillas, que intentó desviar el trayecto de forma vana.



Aurora se resintió en el planteamiento táctico con la salida de Douglas Ferrufino (41 minutos).El hijo del DT Marcos Ferrufino sufrió un corte en el testículo izquierdo. Para colmo, Iván Huayhuata (60) dejó la cancha con un diagnóstico preliminar de fisura en la costilla derecha.



En los minutos finales, el Celeste trató de buscar el gol del empate a través del contragolpe, pero no estuvo fino.







PELEAS Antes del partido, hinchas de Wilster y Aurora protagonizaron enfrentamientos en la tribuna general. La Policía duplicó esfuerzos para que no pasara a mayores.



2 Wilstermann



Hugo Súarez



Carlos Pérez



Alejandro Meleán



Alex Da Silva



Ronny Montero



Moisés Villarroel



Jorge Ortíz



José Núñez



Serginho



Cristian Chávez



Gilbert Álvarez







Entrenador:



Miguel A. Portugal







Cambios:



Melgar x Pérez; Pedriel x Álvarez y Gaúcho x Núñez



1 Aurora



Agustín Cousillas



Luis Barbosa



José Fleitas



Douglas Ferrufino



Iván Huayhuata



Mario Parrado



Darío Torrico



Charles Da Silva



Marcelo Bergese



Adriel Fernández



William Álvarez







Entrenador:



Marcos Ferrufino







Cambios:



Cardozo x Ferrufino; Kachuba x Da Silva, y Sánchez x Huayhuata



Wilster: G. Álvarez (17’) y Serginho (60’)



Aurora: W. Álvarez (24’)







A Estadio: Félix Capriles (CBB)



A Árbitro: Víctor Hugo Hurtado (CBB)



A Público: 12.005 boletos vendidos



A Recaudación: 571.075 bolivianos

Portugal: “Se debe corregir en la zaga”



El director técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, aseguró que anoche el plantel tuvo dificultades en la defensa y debe corregir algunos aspectos para encarar el sábado a Royal Pari (15:00), en Santa Cruz.



“Se debe corregir cosas en la defensa y lo trabajaremos en estos días. Sin embargo, hemos salido mejor de la presión del rival y logramos más llegadas claras, yo creo que, poco a poco, vamos por buen camino”.



El estratega aseguró que el marcador pudo ser más amplió para su equipo, pero se perdieron varias ocasiones de gol.



Sobre el próximo cotejo explicó: “Es un partido importante solo tendremos dos días de recuperación, pero veremos qué haremos en estos días para llegar en las mejores condiciones al compromiso”.



“Pérez es un jugador que se ha adaptado, pero me hubiera justado que anote para lograr confianza”.

Ferrufino: “Arbitraje en el país es de barrio”



El entrenador de Aurora, Marcos Ferrufino, se fue con todo contra el arbitraje en el país y aseguró que el nivel de los jueces “es de barrio”.



“No es normal que pasen algunas cosas o que levanten banderín toda la noche y preocupa algunas faltas que no nos cobran”.



El estratega también explicó que las lesiones de Douglas Ferrufino e Iván Huayhuata obligaron a realizar cambios que no estaban planificados.



Expresó su molestia por la expulsión de Luis Barbosa, porque la acción negativa fue de Serginho.



“Hay extranjeros que vienen a ensuciar el fútbol y eso me molesta. El 10 de Wilster cada vez hace sus cosas, él debe dedicarse a jugar, porque tiene muchas condiciones”.

TABLA DE POSICIONES



EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS



Bolívar 2 2 0 0 4 0 6



Destroyers 3 2 0 1 3 2 6



The Strongest 3 2 0 1 6 7 6



Royal Pari 3 1 2 0 8 3 5



Sport Boys 3 1 2 0 5 3 5



Real Potosí 3 1 1 1 5 6 4



Wilstermann 3 1 1 1 4 5 4



Blooming 2 1 0 1 5 2 3



Oriente Petrolero 3 0 3 0 3 3 3



Nacional Potosí 2 0 2 0 2 2 2



Always Ready 3 0 2 1 3 5 2



Guabirá 3 0 2 1 2 4 2



San José 2 0 1 1 3 7 1



Aurora 3 0 0 3 2 6 0

PRÓXIMA FECHA



CUARTA JORNADA DEL TORNEO APERTURA



Sábado 2 de febrero de 2019



Royal Pari vs Wilstermann 15:00



Aurora vs Destroyers 17:15



Oriente Petrolero vs The Strongest 20:00







Domingo 3 de febrero de 2019



Real Potosí vs Sport Boys 15:00



Always Ready vs San José 15:00



Bolívar vs Nacional Potosí 16:00



Guabirá vs Blooming 17:15