Villegas insiste en pedir $us 650 mil y la FBF analiza opciones





31/01/2019 - 07:13:27

Página siete.- Para la Federación Boliviana de Fútbol, “por el momento la Selección no tiene técnico”. Eduardo Villegas no firmó el contrato que la FBF le puso en mesa porque insistió en pedir un convenio de 650 mil dólares anuales.



Dirigentes de la Federación contaron que el martes por la noche el presidente federativo, César Salinas, llevó el contrato firmado -por 500 mil dólares anuales- a la reunión con Villegas, quien no selló el acuerdo y pidió 150 mil dólares más.



El presidente de la FBF aseguró ayer en Cochabamba que la próxima semana se reunirá el comité ejecutivo del ente para analizar la situación. Sin embargo, una corriente de la institución dice que si Villegas acepta la propuesta “mañana (hoy) mismo firma”.



¿Villegas es el DT de la Verde?



“El que designa es el presidente de la Federación, no soy yo el que designa. Me dijeron que me darán una respuesta hoy (ayer), estoy a la espera de eso”, respondió Villegas a la pregunta.



Escuetamente agregó: “De momento estoy esperando el llamado de la FBF, nada más”.



La propuesta de $us 500 mil



El director general ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, explicó ayer que Villegas conocía la propuesta de 500 mil dólares anuales antes de que se defina el título del campeonato Clausura 2018 de la División Profesional.



“Yo me reuní con él (Villegas) cuando aún no era campeón. Le hablé del presupuesto que teníamos (500 dólares). Él me dijo que si se daba la posibilidad, se acomodaba”, explicó Téllez, quien resaltó que esa oferta era la misma para César Farías.



“Hubo publicaciones de periódico que pueden corroborar lo que digo. Informamos que la Federación tenía 500 mil dólares anuales para el técnico de la Selección”, resaltó el dirigente.



Los amistosos



Aunque la FBF anunció que se reunirá la siguiente semana, los directivos saben que el tiempo se acorta por los compromisos que tiene la Verde, que debe jugar dos encuentros amistosos con Japón y Corea del Sur.



¿Hay un plan B?



La FBF dice que no tiene un plan B para ejecutar. El comité ejecutivo se encargará de analizar la contraoferta del técnico cochabambino Eduardo Villegas, quien fue designado el pasado 14 de enero como técnico de la Selección nacional.



“No tenemos ningún plan B, hay tres técnicos adicionales que con la designación de Villegas quedaron en el camino, seguramente esos tres u otros que puedan añadirse a la lista pueden ser tomados en cuenta para la designación de un nuevo técnico si es que se diera. Nosotros queremos agotar las instancias para que el profesor Villegas pueda asumir”, señaló ayer el director de la FBF, Rolando Aramayo a Los Tiempos.







