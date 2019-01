Baldivieso, DT de Always: Hay buen equipo y el apoyo de El Alto es importante





31/01/2019 - 07:11:25

La Razón.- Julio César Baldivieso asumirá este jueves como entrenador de Always Ready, en reemplazo de David de la Torre, a quien la directiva dio de baja cumplida apenas la tercera jornada del torneo Apertura.



Baldivieso volverá a dirigir en el país después de dos años y medio, luego de su paso como seleccionador nacional hasta mediados de 2016.



“Always es un equipo bien conformado, tiene jugadores de recorrido y experiencia y además hay algo importante: suma mucho apoyo de la afición en la ciudad de El Alto”, declaró Baldivieso tras ser confirmado como DT de la banda roja.



La presentación del exjugador será a las 10.00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde Always juega como local.



“Vamos a trabajar para que el equipo pueda caminar en lo futbolístico y logre los objetivos que nos hemos trazado con los dirigentes”, agregó.



Hizo notar que el torneo Apertura boliviano recién ha comenzado “y podemos avanzar paso a paso para llegar lo más alto posible”.



A nivel de clubes, Baldivieso dirigió en Bolivia a Aurora, con el que fue campeón, Real Potosí, Nacional, San José y Wilstermann, además de la selección.



En el exterior fue DT del venezolano Carabobo y por corto tiempo seleccionador de Palestina.