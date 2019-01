El Tigre se rehace con una goleada







31/01/2019 - 07:09:06

Página siete.- The Strongest goleó a Real Potosí por 4-1. El equipo atigrado se “lavó la cara” de la dura caída que sufrió en la anterior jornada por 5-0 en Santa Cruz ante Royal Pari y devolvió la tranquilidad a su afición que esperaba un triunfo en el Siles.



Fue un partido con altibajos para el aurinegro, que en la primera parte fue dueño de la pelota, pero en la segunda se le complicó llegar al arco contrario. Definió el juego en los últimos minutos.



El primer tiempo se cerró con el 2-0 a favor del Tigre, un resultado que demostró la supremacía de los locales, que controlaron el balón y a momentos se excedieron en los pelotazos largos, que se perdieron en pies de los defensores potosinos.



El lila tuvo lo suyo. Apostó por jugar a la espalda de los defensores atigrados y en algunos pasajes a los remates de media distancia.

Blackburn (der.) en una de sus llegadas con riesgo.



A los ocho minutos la visita tuvo una llegada. Juan Vogliotti atacó por la derecha y su disparo salió por encima de la puerta de Daniel Vaca.



Dos minutos después, Ramiro Vaca sacó un remate de media distancia. El golero Miguel Mercado cedió un rebote que llegó a los pies de Jair Reinoso y su centro lo empalmó Rolando Blackburn fuera del arco.



La más clara de los lilas llegó a los 12’. Pinedo escapó por la derecha y cedió el pase para Vogliotti, pero su remate lo salvó Marteli.



El primer tanto llegó a los 19’ con Blackburn que conectó de cabeza un centro desde la derecha de Reinoso, fue el gol de la tranquilidad.



Los atigrados presionaban en zona rival y tuvieron jugadas importantes como la de Raúl Castro, quien a los 33’ se sacó a tres rivales de encima y en el remate final Cristian Imaraz le sacó la pelota.



A los 37’ en un error forzado de los visitantes Blackburn tuvo el segundo tanto, pero su remate salió por encima de la puerta de Cárdenas.



A los 41’ el panameño fue trabado en el área mayor. El juez Delio Rodríguez sancionó penal que fue transformado en gol por Reinoso a los 43’, marcador con el que se cerró la etapa.



En el segundo tiempo el conjunto potosino entró con otra mentalidad, buscó controlar el medio terreno y llevó el juego a esa zona, pero sin claridad para buscar la puerta de Vaca.





Los atigrados tampoco tuvieron muchos argumentos para intentar aumentar las cifras, apelaron a los desbordes Cure y Jhasmani Campos, que entró en el segundo tiempo, siguieron con los centros al área buscando a Blackburn, fueron minutos sin emoción.



A los 81’ los lilas sorprendieron al Tigre. Ángel Cuéllar atacó por la izquierda y en el afán de despejar el centro metió el balón a su arco, fue el 2-1.



Despertó el atigrado. Tres minutos después Blackburn conectó de cabeza un centro de Campos, fue el 3-1.



A los 88’ en la mejor jugada de conjunto, se juntaron Veizaga y Campos, luego de la pared este último terminó por sellar el marcador.



El Tigre ganó su segundo partido, suma seis puntos y se mantiene entre los primeros de la clasificación.







Figura





Rolando Blackburn

El delantero de los atigrados no sólo anotó dos tantos, fue el más peligroso en zona de los lilas.





Árbitro



Delio Rodríguez

Tuvo una regular actuación, cometió algunos errores de apreciación, pero también tuvo aciertos.









