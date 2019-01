¿Villegas firmará o no con la FBF?





31/01/2019 - 07:03:41

El Deber.- ¿Eduardo Villegas firmará o no con la FBF? Lo único cierto es que la incertidumbre continúa, pues el cochabambino aún no ha estampado su rúbrica después de haber sido designado el 14 de este mes como DT de la selección boliviana. El profesional espera la llamada del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, para conocer la determinación del comité ejecutivo.



Villegas y Salinas se reunieron el martes para que el técnico más ganador de Bolivia le dé más detalles de su plan y sus requerimientos, pero Salinas lo tenía que consultar con los otros dirigentes nacionales. “¿Firmar?, no hemos dicho absolutamente nada. Lo que sí, hemos tenido la reunión de ayer (martes)”, dijo a DIEZ.bo el exentrenador de San José.



Según Villegas, Salinas quedó de llamarlo después de mediodía para darle una respuesta concreta. “Ahí (mediante esa llamada) me va a comentar la decisión del comité ejecutivo respecto a la propuesta nuestra, así que estamos a la espera”, explicó el profesional oriundo de la ciudad valluna.



“El resto son especulaciones”, enfatizó Villegas.