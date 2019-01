Renuncia de Sandoval confirma afinidad política del TSE al MAS







31/01/2019 - 07:02:48

Los Tiempos.- Con la renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval, la desconfianza aumenta en relación al trabajo de este órgano, según analistas, políticos y personalidades, que afectará directamente en la administración de las elecciones generales de octubre próximo.



Al mismo tiempo, señalan que este alejamiento da paso a que el partido de gobierno consolide la toma de la institución. Sandoval es la tercera vocal que renuncia en el TSE en los últimos cuatro meses. En octubre dejaron este organismo Katia Uriona y José Luis Exeni, que junto a la última renunciante y Antonio Costas -todavía en la vocalía-, formaban un “bloque institucional” que de alguna manera “ponía freno” a las aspiraciones totalitarias del MAS, indicaron analistas.



Hoy sólo queda Costas y los otros cinco vocales son considerados “cercanos” al oficialismo (ver infografía).



Sandoval, en su carta de renuncia, denunció que “el cambio de enfoque” en el TSE, expresado por las renuncias de otros vocales y funcionarios, no permite que desarrolle su trabajo y señaló que varias determinaciones tomadas desde Sala Plena van contra su ética profesional y democrática.



La ahora exvocal mencionó, por ejemplo, que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y las elecciones primarias fueron instrumentalizadas por el Ejecutivo porque estaban programadas para los comicios de 2024, pero fueron adelantadas por el Órgano Legislativo y el Ejecutivo para acelerar tiempos electorales.



En este sentido, Sandoval aclaró que nunca participó en reuniones con el Ejecutivo ni el Legislativo para concertar la LOP ni adelantar las primarias. Indicó que ella cuestionó el reglamento porque no permitía competencia interna, por lo que, recordó, ella votó de forma disidente a esta norma.



Rememoró que también votó en contra de la habilitación del binomio del MAS, Evo Morales-Álvaro García, porque había una colisión entre los resultados del referendo del 21F, que le dijo no a la repostulación de ambos, y la Sentencia Constitucional 084/2017, que habilitó a los postulantes por encima del voto ciudadano.



La misiva de renuncia, que fue calificada como “valiente” por la oposición, también indica que solicitó suspender las elecciones primarias y enviar a la Fiscalía la denuncia de una encuesta a favor del MAS elaborada por el Ministerio de Comunicación, pero ambas iniciativas no fueron tomadas en cuenta por la Sala Plena.



“Los últimos meses han sido muy difíciles y en este momento ya es imposible realizar mi trabajo al interior del TSE.(...)Esta situación de aislamiento profesional me impide tomar decisiones, por lo tanto, ya no es posible seguir ejerciendo mis funciones como vocal”, apuntó.



Al respecto, la analista política Erika Brockmann afirmó que la renuncia de Sandoval acrecienta la desconfianza y baja la credibilidad del TSE, además pone en serio riesgo el proceso electoral de octubre. “La carta es enfática, reveladora. Me gustaría conocer la posición de la OEA ahora, con todos estos antecedentes. Hay que insistir en el cambio total de este órgano y si no se puede prepararse para un control riguroso de la votación en las elecciones”, indicó.



Por su parte, el analista Rolando Tellería aseveró que ya son varios episodios que ponen en duda la credibilidad del TSE y que la imagen de este órgano, prácticamente está en el “subsuelo”, dando lugar a serías y razonables dudas en relación a la garantía de transparencia de los comicios generales.



Las reacciones de políticos también fueron duras. Óscar Ortiz, candidato de Bolivia Dijo No, aseveró que el TSE ya no tiene ninguna credibilidad y que por ello pidieron la renuncia de todos sus miembros para que se realice un nuevo proceso de selección con acompañamiento internacional.



El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, también mostró su preocupación y aseveró que la renuncia de la vocal Sandoval y “el valiente contenido de su carta evidencian el estado terminal de credibilidad del Órgano Electoral. Cada día MAS al servicio de los candidatos ilegítimos”.