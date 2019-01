2.000.000 en milicia: Cabello responde al polémico apunte de Bolton







31/01/2019 - 07:01:29

RT.- Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, Diosdado Cabello, dejó ver una ficha con un curioso mensaje mientras conducía su programa televisivo, en aparente respuesta a la polémica nota mostró recientemente el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.



El dato en la ficha indica la cantidad de 2.000.000 de miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, que prepara Venezuela ante cualquier amenaza de intervención militar.



El pasado lunes, Bolton dejó ver una nota que decía "5.000 tropas a Colombia", un día antes de que el general Mark Stammer, comandante del Ejército Sur de los EE.UU., perteneciente al Comando Sur, realizara una visita "rutinaria" a Bogotá.



Cabello dijo: "yo también cargo aquí (una ficha)", y por segundos se vio un mensaje encabezado por la frase "Rondón no ha peleado", luego "2.000.000", "Milicia" y la palabra "Listos".



¿Qué significa la expresión "Rondón no ha peleado"?



La expresión "Rondón no ha peleado" hace referencia al coronel Juan José Rondón, un héroe de la Independencia de Venezuela que durante la batalla del Pantano de Vargas (25 de julio de 1819) fue llamado por el Libertador Simón Bolívar, quien le dijo: "coronel, salve usted la patria", y su respuesta fue "es que Rondón no ha peleado".



La cantidad de milicianos que aparece en la ficha de Cabello coincide con la meta anunciada por el presidente, Nicolás Maduro, de conformar 2.000.000 de milicianos y lograr el "mejor nivel de organización" de las unidades de defensa en todo el país.



En ese sentido, el mandatario ordenó recientemente la conformación de 50.000 unidades de defensa en todos los barrios a nivel nacional. Antes, en rueda de prensa con medios internacionales, el dignatario había llamado a la población y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a prepararse "para la defensa de Venezuela en cualquier escenario".