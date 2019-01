Vuela a la punta Destroyers al derrotar a Always





31/01/2019 - 07:00:52

El Día.- Con sufrimiento pero sabiendo defenderse con orden además de contar con la diosa fortuna de su lado, Destroyers derrotó a Always Ready por dos goles contra cero, en la apertura de la 3ra fecha del campeonato Apertura de la División Profesional. Un gol de Rodrigo Rodríguez en la recta final del primer tiempo y otro de venezolano Rodderyck Perozo en descuentos, le dieron tres puntos importantes el cuadro "cuchuqui" para sumar seis puntos en la tabla.



El partido. Brioso arranque de la "máquina vieja" que intentó llevarse por delante a los albirrojos con ataques frontales pero no siempre con la debida lucidez que necesitaba, sobre todo en los metros finales.



Antes del minuto de juego, Vargas quitó un balón y enfiló veloz al área rival, pero su centro posterior fue atorado por un defensor.



Minutos después, el que se fue Cortez por el centro pero dos hombres albirrojos le cerraron el camino cuando tenía una muy buena opción de algo más.



Esos fueron los primeros embates de los locales porque después, aparejado a la aparición de la lluvia, su ímpetu fue bajando y Always se sintió más tranquilo.



Pero si se esperaba que el equipo paceño vaya en busca de arco de Araúz, no pasó ya que se dedicó a hacer circular el balón en el mediocampo sin mayores pretensiones ofensivas.



Llega el gol. Always había metido un par de pelotas en la zona del área de Destroyers pero sin llegar a inquietar o complicar a Araúz.



En una de las pocas pelotas recuperadas en su zona, hubo una por el lado derecho, se animó Lorgio Álvarez y se mandó como en sus mejores tiempos a gran velocidad y ante la marca de un defensor metió un centro, un defensor que intentó bloquear en forma aparatosa pero no hizo más que colocarla al medio donde como un rayo apareció Rodrigo Rodríguez para meter un cabezazo hacia abajo dejando sin chance a Olivares.



Cuando el partido se había complicado para el canario, llegó el gol que fue como alivio.



Segunda etapa. De la Torre se juega con el ingreso de Carmelo Algarañaz por el Sub 20 López y antes del minuto tuvo el empate en sus pies, pero su remate no tuvo la dirección ni la potencia correcta y Araúz atajó sin problemas.



Tres minutos después, en sus pocas apariciones, Cortés ganó un balón en profundidad y de ángulo cerrado metió un violento remate que pegó en parte posterior de la malla de Olivares.



Sobre los 61" Always tuvo otra muy clara cuando Galindo ejecutó un tiro libre, Araúz en brillante intervención atajó y en el rebote, Cabrera que increíblemente la tira afuera con el arco a disposición.



Otra también muy clara fue a los 69" cuando Romay dejó a dos hombres en el camino, metió el pase al medio donde Ferreira empalmó de media vuelta pero la pelota pegó en el poste con el portero "cuchuqui" que solo miró.



El albirrojo tuvo incluso otra opción y sobre los minutos finales, arrinconó a los canarios y en descuentos con Olivares yendo al cabezazo en un tiro de esquina, la perdieron y Perozo sacó provecho para anotar el 2-0 con valla vacía.