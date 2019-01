Alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas en cuatro departamentos







30/01/2019 - 22:30:59

La Paz, (ABI) El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró el miércoles alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas que se prevén entre el viernes y sábado en los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija.



"Nivel de alerta naranja, se pronostica lluvias y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, con montos de 15 a 40 milímetros, a ocurrir desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado", señala un comunicado de prensa.



Según ese documento, en el departamento de Oruro se prevé que las lluvias afecten a las provincias Cercado, Saucari, Carangas, Nor Carangas, Sur Carangas, Abaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera, Litoral y Sajama.



Mientras que en Potosí las lluvias afectarán a las regiones de Tomás Frías, Chayanta, Cornelio Saavedra, José María Linares, Antonio Quijarro, Nor Chichas, Sur Chichas, Nor Lipez, Sur Lipez, Baldivieso y Modesto Omiste.



En el departamento de Chuquisaca el mal tiempo afectará a las provincias Oropeza Yamparaez, Tomina, Azurduy, Belisario Boeto, Hernando Siles, Nor Cinti y Sur Cinti; y en Tarija a las regiones Méndez, Aviles, Cercado y Arce.



También se prevé una alta probabilidad de granizo en el altiplano de Oruro y Potosí, y en los valles de Chuquisaca y Tarija, advirtió el Senamhi.