El TSE realizará elecciones de octubre a expensas de quien renuncie







30/01/2019 - 22:28:37

La Paz, (ABI).- La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, afirmó el miércoles que ese órgano cumplirá con el calendario previsto para las elecciones generales de octubre próximo, a expensas de quien renuncie o no a su cargo de vocal.



"Tenemos un calendario, a expensas de quien se vaya, renuncie, no renuncie. Esta institución tiene un calendario" que cumplir, dijo en una conferencia de prensa.



Esa declaraciones surgen tras la renuncia de la vocal Dunia Sandoval que fue conocida mediante una carta remitida a la Vicepresidencia del Estado.



Choque dijo que a la sala plena del TSE aún no llegó esa carta de renuncia, sin embargo, insistió que la misma no afecta las labores que debe desempeñar ese órgano.



"Es necesario aclarar que todos los vocales quienes hacemos parte del Tribunal Supremo Electoral de una u otra forma, cuando se habla de los distintos temas, han sido disidentes. La disidencia es parte de una dinámica, porque no siempre pensamos todos lo mismo, siempre hay diferencias", añadió.