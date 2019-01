Nadia Cruz elegida interinamente como Defensora del Pueblo







30/01/2019 - 22:27:09

La Paz, (ABI).- El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó el miércoles por la tarde a Nadia Alejandra Cruz Tarifa como Defensora del Pueblo interina, tras la renuncia de David Tezanos Pinto.



"En la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha procedido a designar de forma interina, hasta que se realice una nueva convocatoria, a Nadia Alejandra Cruz Tarifa como Defensora interina del Pueblo", informó la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra.



La senadora explicó que, para designar a Cruz en el cargo, la ALP solicitó información a distintas instituciones para verificar que no existan antecedentes penales en su contra, antecedentes de violencia de género, certificaciones de no militancia y para verificar que no tenga deudas con el Estado.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que con esa designación la ALP garantiza la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, porque se eligió a una persona "calificada" para el cargo.



"Hemos elegido a la nueva defensora entre los adjuntos, ella es nacida en La Paz y cuenta con maestrías en Derecho Constitucional, con varios diplomados y es experta en defensa de los derechos humanos. Es una persona altamente calificada y consideramos que va a tomar el mandado con responsabilidad", dijo.



Borda informó que en las próximas semanas se convocará a una sesión de la ALP para lanzar una nueva convocatoria para el proceso de selección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.



Entre tanto, Cruz reemplazará a Tezanos Pinto, que la semana anterior renunció al cargo por motivos personales.