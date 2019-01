¿Cuáles son los riesgos de tener un auto que se enciende sin llave?







30/01/2019 - 20:40:55

BBC.- Arrancar, bloquear y desbloquear un auto de manera remota a través del teléfono móvil era algo impensable hace décadas.



Pero cada vez es más común encontrar autos con modernos sistemas de encendido sin llave, que permiten poner en marcha y apagar el vehículo con tan solo pulsar un botón. Es la comodidad de la era digital a la que ya nos vamos acostumbrando.



Pero esa comodidad tiene algunos riesgos.

Robos sin llave



Una nueva investigación de la organización de consumidores Which? acaba de revelar que muchos de los autos más populares en el mundo son susceptibles de los llamados"robos sin llave".



Entre ellos, se encuentran marcas y modelos muy vendidos como Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai y Ford Focus.



Y es que los autos siempre fueron objeto de los ladrones, pero las nuevas tecnologías podrían estar facilitando su trabajo.





La asociación comercial para la industria del motor de Reino Unido (SMMT, por sus siglas en inglés) dice que "los autos nuevos son más seguros que nunca".



Pero Which? analizó datos de ataques al Club General de Automovilistas Alemanes (ADAC), y concluyó que de 237 autos sin llave solamente tres modelos recientes -de Land Rover y Jaguar- se salvan de poder ser secuestrados por ladrones que sepan usar la tecnología para cometer asaltos.



La asociación asegura en su informe que "más de 30 marcas tienen coches inseguros", incluidas Audi, BMW, Honda, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault, Skoda y Volvo.



"Los ladrones han estado usando robos sin llave durante varios años, pero los fabricantes siguen creando nuevos modelos que pueden ser robados de esa manera", dijo la organización en un comunicado.



"Eso significa que hay un grupo cada vez más grande de vehículos que los ladrones pueden atacar".



Harry Rose, editor de Which? Magazine, dijo que los fabricantes necesitan "intensificar su labor".



También señaló que los ladrones usan dispositivos especiales para entrar en el vehículo y conducirlo sin problemas.



Ahora hay menos robos de coches que en la década de los 90, pero en los últimos años el fenómeno ha aumentado. Y la tecnología "keyless"(o sin llave) está en el foco de los investigadores.



En el último año hubo más de 106.000 robos de vehículos reportados en Reino Unido, la cifra más alta registrada desde 2009.



México y Brasil lideran el ranking de robo de autos en América Latina, según un estudio elaborado por la Interpol y el Instituto Belisario Domínguez, en México, pero en esos casos casi siempre se lleva a cabo el secuestro de manera violenta. En esa actividad participan mafias con redes internacionales.



El hecho de que las nuevas tecnologías puedan facilitarles la labor puede ser crítico en la lucha con este tipo de delitos.



En cambio, Mike Hawes, director del SMMT, dijo que "la industria se toma muy en serio la delincuencia relacionada con vehículos robados y (decir) lo contrario es categóricamente falso".



"Los nuevos automóviles son más seguros que nunca, y las últimas tecnologías han ayudado a reducir drásticamente los robos", aseguró.



"Los criminales siempre buscarán nuevas formas de robar autos. Es una lucha constante. Por eso los fabricantes siguen invirtiendo miles de millones de dólares en funcionalidades cada vez más sofisticadas".



Pero Hawes también dijo que la tecnología solo puede evitar los robos "hasta cierto punto".



"Seguiremos pidiendo que se tomen acciones para frenar la venta libre de equipos sin propósito legal que ayuda a los criminales a robar autos".



Which? pide más responsabilidad a los fabricantes: los coches que se fabrican ahora "tienen hasta 10 veces más de posibilidades de ser robados", denuncia en su investigación.