La ridícula cantidad que Kylie gastó en comida chatarra con servicio a domicilio







30/01/2019 - 20:27:13

Quien.- Entre su papel de madre, estrella televisiva y fundadora de un multimillonario imperio cosmético, resulta comprensible que a Kylie Jenner no le quede demasiado tiempo para cocinar y, a diferencia de su hermana Kim, ella prefiere recurrir a los restaurantes locales para que le envíen la comida a su mansión de Calabasas a través de la aplicación Postmates, a la que se unió hace un año y a la que ahora ha permitido echar un vistazo a su historial de pedidos.



A lo largo de 2018, la joven mamá recibió 186 entregas de más de 65 establecimientos diferentes, en ocasiones recurriendo a los servicios de la app hasta en cinco ocasiones en una misma jornada para asegurarse, por ejemplo, de que su equipo no pasara hambre cuando un reportaje fotográfico se alargaba más de la cuenta.





La hora del día en que más a menudo recurre a esa opción para sus comidas es después de levantarse, alrededor de las diez de la mañana, y su desayuno habitual es un bagel de queso del café local The Bagel Broker. Entre la lista de artículos que solicitó que le hicieran llegar a la puerta de su casa en esos 365 días destaca una botella de tequila de Don Julio Añejo 1942, por ser el más caro, y en otra ocasión una botella de agua y una sola zanahoria.



Cabe destacar que ese periodo de tiempo refleja los antojos que Kylie tuvo en la recta final de su embarazo de la pequeña Stormi, de 11 meses , lo cual explicaría los pedidos a distintas horas de Oreo McFlurrys, nuggets de pollo, papas fritas y otros platos de restaurantes de comida rápida.



Según ha explicado ella misma a The Receipt, el blog corporativo de la compañía, también utiliza el servicio de envío de comida para compartir sus últimos descubrimientos culinarios con su hermano Rob Kardashian, haciéndole llegar algún que otro plato a su propia vivienda y cargándolo a su cuenta.