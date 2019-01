Alex Rodríguez se pone celoso y enfrenta a ex de Jennifer Lopez





30/01/2019 - 20:25:53

Quien.- Jennifer Lopez sigue arrancando suspiros a sus 49 años de edad, sobre todo ahora que decidió someterse a un reto de diez días sin consumir azúcares o carbohidratos.



La llamada “Diva del Bronx” compartió con sus seguidores algunas imágenes de su escultural figura tras esta dieta, mismas que provocaron gran impacto entre sus seguidores, sobre todo en una de sus ex parejas: El rapero P. Diddy.





Sin temor alguno, el rapero le envío un mensaje a la cantante y en una de sus fotografías anotó la expresión "OMG" (que significa Oh Dios Mío) junto a un emoticón sonriente de corazón.



No obstante, Alex Rodríguez, quien es actual pareja de Lopez, se percató del halago de Diddy y, a través de la misma red, le respondió: “Lucky me" (que suerte la mía).



Por su parte, Jennifer Lopez ha permanecido sin decir nada el respecto.



J.Lo y Alex no solo protagonizan uno de los romances más mediáticos, sino también uno de los más sólidos desde que iniciaron su romance en 2017. Tanto es así, que desde el círculo de allegados a la pareja ya se ha dejado entrever que podría casarse.



"Lo de Jennifer y Alex se está volviendo algo muy serio, e incluso ya ha habido alguna que otra conversación en torno a la idea del matrimonio. Jennifer ha bromeado con una hipotética situación en la que Alex le pediría que se casara con ella, y ha dicho que lo haría sin dudarlo. Está loca por él y han conectado a la perfección en todos los niveles", aseguró un informante al portal de noticias E! News hace algunos meses.



"Son perfectos el uno para el otro. Sus familias los adoran y disfrutan viéndolos tan felices. Están deseando poder compartir algún día con ellos un momento tan especial", añadió el mismo confidente.