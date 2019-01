¿Por qué las personas que se levantan temprano están protegidas de la depresión?







30/01/2019 - 20:16:19

El comercio.pe.- El mecanismo genético detrás de quienes madrugan los protege de enfermedades mentales y depresión. Esa es la conclusión de un reciente estudio publicado en la revista Nature Communications.



De acuerdo a la investigación, las personas que están genéticamente predispuestas para despertar temprano tienen una menor tasa de males mentales.

Si bien existen estudios previos que relacionaban beneficios para la salud de las personas que se levantan temprano, este estudio establece una relación causa-efecto al analizar el genoma de 697.828 personas.



Los investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) concluyen que existen por lo menos 351 genes que predisponen a una persona a ser madrugadora. A partir de ello, se pudo establecer que los genes que comparten este tipo de personas causa una mayor fortaleza mental.



Los científicos analizaron los datos obtenidos a través de una encuesta en la que los participantes indicaban su patrón de sueño y también la información de más de 85 mil personas cuyas horas de sueño quedaban registradas en una pulsera de actividad.



El estudio no determinó la calidad ni duración del sueño, pero sí estableció una diferencia entre los noctámbulos y los madrugadores: los primeros dormían en promedio 25 minutos después. Asimismo determinaron que despertar temprano no protege de enfermedades como diabetes u obesidad.



"Demostramos que ser una persona madrugadora está causalmente asociada con una mejor salud mental, pero no afecta el IMC ni el riesgo de diabetes tipo 2", señala el informe.